이병헌♥이민정, 日서 신경전..카메라 들이대자 "너무 시끄러워" 타박

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 이민정이 일본 도쿄에서 남편 이병헌과 깜짝 재회를 하며 현실 부부 케미를 공개했다.

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30일 이민정의 유튜브 채널에는 '일본에서 뵨사마를 만나다..! (촬영: 이민정)'라는 제목의 영상이 올라왔다.

이민정이 도쿄에서 촬영한 브이로그 영상이 공개됐다.

이민정은 아들 농구 시합 일정으로 일본을 찾은 가운데, 같은 시기 이병헌이 팬미팅을 진행한다는 사실을 알고 현장을 찾았다고 밝혔다. 이민정은 "과연 만날 수 있을까 했는데 생각보다 가까운 거리라 만나게 됐다"며 설렘을 드러냈다. 다만 아들은 "친구들이랑 놀겠다"며 팬미팅 관람을 거절해 웃음을 자아냈다.

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이날 이민정은 직접 카메라를 들고 남편의 브이로그 촬영에 나섰다. 이병헌은 데뷔 35년 차 배우지만 브이로그 촬영에는 여전히 어색함을 느끼는 데다, 무대 공포증까지 있어 팬미팅이 있는 날이면 특히 예민해진다고.

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이민정은 그를 만나자마자 일부러 텐션을 끌어올리며 분위기를 띄웠고, 이에 이병헌은 "벌써부터 카메라를 들이대고 들어오는 거냐. 오자마자 너무 시끄럽다"고 장난스럽게 타박해 웃음을 자아냈다.

이병헌은 다소 어색해하면서도 장난기 넘치는 모습을 보였고, 두 사람은 자연스러운 티격태격 케미로 눈길을 끌었다. 특히 노래 연습 도중 이민정의 장난에 "너 때문에 까먹었잖아"라고 투덜대는가 하면, 식사 중에는 "처음 음 이탈했다"고 지적하는 아내와 설전을 벌여 웃음을 더했다.

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팬미팅 현장에서는 이병헌이 일본 팬들 앞에서 노래와 토크를 선보이며 뜨거운 호응을 이끌어냈다. 그는 "팬들과 가까이서 눈을 마주치는 시간이 가장 행복하다"고 진심 어린 소감을 전하기도 했다.

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모든 일정을 마친 뒤 이민정은 남편에게 소감을 요청했고, 이병헌은 "3년 만에 팬들과 만난 의미 있는 하루였다"고 밝혔다.

영상 내내 두 사람은 현실 부부다운 유쾌한 대화와 자연스러운 애정을 드러내며 보는 이들의 미소를 자아냈다.

jyn2011@sportschosun.com