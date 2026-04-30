'임신' 고우리, '2주 1000만원' 조리원 '협찬' 받았다.."호텔급, 여기서 살고 싶어"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정유나 기자] 걸그룹 레인보우 출신 고우리가 산후조리원 투어에 나서며 예비맘으로서의 설렘과 현실적인 고민을 솔직하게 털어놨다.

Advertisement

30일 고우리의 유튜브 채널에는 '예비맘 고우리가 다녀온 임산부들의 천국! 산후조리원 구석구석 투어'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 고우리는 지인과 함께 산후조리원을 방문, 로얄룸과 스위트룸 등 다양한 시설을 직접 둘러보며 생생한 후기를 전했다. 그는 "조리원은 임신 테스트기 두 줄 뜨자마자 예약해야 한다더라"며 "생각보다 너무 비싸서 고민이 많았다"고 현실적인 고충을 털어놨다.

특히 고우리는 '라디오스타' 출연 이후 조리원 협찬을 받게 됐다고 밝히며 "너무 감사해서 직접 홍보 영상을 찍고 싶다고 먼저 말했다"고 전해 눈길을 끌었다. 이어 "요즘 모든 게 잘 풀리는 게 복덩이 덕 같다"며 임신 후 달라진 근황을 전했다. 고우리가 협찬받은 조리원 스위트룸은 4월 기준 2주 숙박 시 약 1000만 원 수준으로 알려졌다.

Advertisement

조리원 내부를 둘러본 그는 "호텔 같다", "여기서 그냥 살고 싶다"고 감탄을 연발했으며, 모션베드와 남편용 침대, 테라스 구조 등 다양한 시설에 만족감을 드러냈다. 또 임산부 체험 장비를 착용하며 "이렇게 힘든 줄 몰랐다"며 출산을 앞둔 고충을 간접 체험하기도 했다.

Advertisement

마사지 프로그램과 식단도 꼼꼼히 확인한 고우리는 "미역국 종류가 이렇게 많은 줄 몰랐다"며 놀라움을 드러냈고, 남편을 위한 조식 서비스에도 큰 관심을 보였다.

투어를 마친 뒤 고우리는 "조리원에 대한 로망이 있었는데 너무 마음에 드는 곳을 찾게 돼 행복하다"며 만족감을 드러냈다.

Advertisement

영상 말미에는 2세의 성별 힌트를 공개하며 "남자일지 여자일지 맞혀 달라"고 이벤트를 예고해 기대감을 높였다.

Advertisement

한편 고우리는 지난 2022년 5살 연상의 사업가와 결혼식을 올렸다. 현재 임신 중이다.

jyn2011@sportschosun.com