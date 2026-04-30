이정재♥임세령, 데이트 목격담 떴다..마스크·모자 없이 '정용진♥' 한지희 연주회 관람

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 이정재와 대상그룹 임세령 부회장 커플이 정용진 회장의 아내 한지희 씨의 연주회에 동반 참석한 목격담이 전해지며 화제를 모으고 있다.

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29일 한 온라인 커뮤니티 및 SNS에는 두 사람을 목격했다는 글과 함께 현장 사진이 공개됐다. 게시자는 "너무 멋진 커플, 멀리서도 아우라가 확실했다"는 코멘트를 남기며 공연장 분위기를 생생하게 전했다.

공개된 사진 속 이정재는 연인 임세령 부회장과 함께 지난 29일 열린 한지희 씨의 연주회를 찾은 모습이다. 두 사람은 마스크나 모자를 착용하지 않은 채 자연스러운 모습 그대로 자리를 찾아, 주변의 시선을 의식하기보다는 여유롭고 편안한 분위기 속에서 공연을 즐긴 것으로 전해졌다.

특히 게시자는 이정재와 함께 찍은 셀카도 공개하며 "귀찮아하지 않고 그 잠깐인데도 사진 찍어주셨다. 역시"라고 전했다. 톱스타임에도 팬 요청에 흔쾌히 응하는 소탈한 모습이 더해지며 현장에서는 훈훈한 반응이 이어졌다는 후문이다.

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한편 이정재와 임세령 부회장은 지난 2015년 교제를 인정한 이후 12년째 공개 열애를 이어오고 있다. 임세령 부회장은 대상그룹 임창욱 명예회장의 장녀로, 과거 이재용 삼성전자 회장과 결혼했으나 2009년 합의 이혼한 바 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com