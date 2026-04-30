'손흥민이 미쳤습니다' LA FC 폭발...선제골+극장골 어시스트, '멕시코 최강' 톨루카에 2-1 승 '결승 보인다'

사진=LA FC

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[스포츠조선 김대식 기자]손흥민을 앞세운 LA FC가 북중미카리브해연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 우승을 향해 순항했다.

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LA FC는 30일(이하 한국시각) 미국 캘리포니아주 LA의 BMO 스타디움에서 열린 톨루카와의 2026시즌 CONCACAF 챔피언스컵 준결승 1차전에서 극적으로 2대1로 꺾었다. 1차전을 승리한 LA FC는 결승 진출이 유리해졌다.

드니 부앙가가 경고 누적 징계로 뛸 수 없는 상황에서 손흥민의 역할이 매우 중요해졌다. 마르크 도스 산토스 LA FC 감독은 손흥민을 최전방에 세우고, 양옆에 다비드 마르티네스와 티모시 틸먼을 배치하는 포메이션을 선택했다. 중원은 제이콥 샤펠버그, 마티유 초이니에르, 마르코 델가도, 세르지 팔렌시아로 구성됐다. 수비라인은 애런 롱, 은코시 타파리, 라이언 포르테우스의 스리백 체제로 운영됐다. 골문 앞에는 위고 요리스가 자리했다.

전반전은 양 팀 모두 날카로운 득점 기회를 만들어내지 못한 채 팽팽한 흐름 속에 흘러갔다. 손흥민의 존재감도 전반전에는 희미했다. 전반 22분 손흥민이 드디어 나섰다. 페널티박스 아크 우측에서 오른발로 슈팅을 시도했으나 골문을 약간 벗어났다. 시즌 내내 논란이 있는 손흥민 지원 문제가 전반 내내 이어졌다. 톨루카가 멕시코 리그 강팀답게 쉽게 무너지는 팀이 아니었다.

사진=LA FC

실점 위기는 또 요리스가 막아냈다. 전반 44분에는 코너킥 상황에서 톨루카 공격수의 헤더가 문전을 위협했지만, 요리스가 기적적인 선방을 펼치며 실점을 막아냈다. 전반은 0-0으로 종료됐다.

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후반 들어 LA FC가 먼저 균형을 깼다. 후반 6분, LA FC의 공격이 우측에서 전개됐다. 페널티박스 중앙에 있는 팔렌시아의 크로스가 잘 전달됐다. 손흥민이 정확하게 원터치 패스로 틸먼에게 넘겨줬다. 틸먼이 강력한 슈팅으로 톨루카의 골망을 흔들었다. 이 도움으로 손흥민은 이번 대회 도움 6개를 기록하며 챔피언스컵 도움 부문 단독 선두로 올라섰다.

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후반 9분 손흥민이 또 득점에 기여했다. 손흥민, 마르티네스, 팔렌시아로 이어지는 연계가 우측에서 이뤄졌다. 팔렌시아가 왼편에 있는 샤펠버그로 정확하게 크로스를 보냈다. 샤펠버그가 마무리하면서 LA FC가 승기를 잡은 것처럼 보였다. 그러나 장시간의 온필드리뷰 끝에 델가도의 오프사이드가 선언되면서 득점이 취소됐다

AFP연합뉴스

LA FC의 흐름이 온필드리뷰로 끊기면서 톨루카한테 흐름이 넘어가기 시작했다. 결국 후반 28분 경기가 원점이 됐다. 헤수스 안굴로의 감아차기가 요리스의 손을 피해 불규칙하게 바운드되며 동점골이 터졌다. 한 골을 허용한 LA FC는 흔들리는 듯했다.

챔피언스컵은 유럽챔피언스리그(UCL)과 다르게 원정 다득점 규칙이 아직 남아있다. 1-1로 마무리된 채로 2차전에 가면 LA FC가 불리할 수밖에 없는 상황. 무승부만 거두고 돌아가도 만족스러운 톨루카는 수비적으로 경기를 운영했다.

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무승부 위기에 빠진 LA FC를 구한 선수는 손흥민이었다. 후반 추가시간, 페널티박스 왼쪽에서 프리킥 기회가 생겼다. 손흥민이 문전 앞으로 날카롭게 올려줬고, 문전에서 타파리가 정확한 헤더로 마무리하며 결승골을 만들어냈다.

손흥민의 2도움을 앞세운 LA FC가 승리했다. 경기 후 손흥민은 BMO 스타디움을 돌면서 팬들에게 인사했다. LA FC 팬들은 모두 기립해 손흥민에게 환호를 보내줬다. 2도움을 추가한 손흥민은 시즌 기록을 15경기 2골 13도움으로 늘렸다.

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이제 LA FC는 오는 7일에는 에스타디오 네메시스 디에스에서 톨루카와 2차전에서 결승 진출을 마무리해야 한다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com