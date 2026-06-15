[월드컵 리뷰] 일본 어쩌나, 큰일났다...'요케레스+이삭' 미친 투톱 스웨덴 공격력 대폭발, 튀니지에 5-1 대승

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[스포츠조선 김대식 기자]다크호스로 꼽히는 스웨덴이 막강한 투톱을 앞세워 튀니지를 제압했다.

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스웨덴은 15일 오전 11시(한국시각) 멕시코 과들루프의 몬테레이 스타디움에서 열린 튀니지와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 F조 1차전에서 5대1로 승리했다.

스웨덴이 선제골을 터트렸다. 전반 7분 튀니지 문전으로 위협적인 크로스가 배급됐다. 골키퍼가 쳐냈지만 빅토르 요케레스한테 향했다. 요케레스의 슈팅은 골대 앞에 선 수비수에 막혔다. 야신 아야리가 흘러나온 공을 가슴으로 잡아둔 뒤에 강력한 슈팅으로 연결해 득점에 성공했다.

공격을 몰아치던 스웨덴이 추가골을 터트렸다. 전반 30분 알렉산더 이삭이 단독 역습에 나섰다. 수비수를 앞에 두고도 페널티박스에서 과감하게 슈팅해 구석에 꽂았다.

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튀니지는 쉽게 포기하지 않았다. 전반 43분 한니발 메브리가 올린 크로스를 오마르 레키크가 방향만 돌려 놓으면서 마무리했다. 전반에만 3골이 터지면서 마무리됐다.

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후반에 튀니지가 동점을 노렸지만 마지막 공격 마무리가 아쉬움이 남았다. 튀니지가 추격하지 못하자 스웨덴이 간격을 벌렸다. 요케레스가 득점포를 터트렸다. 후반 14분 튀니지의 후방에서 치명적인 실수가 나오고 말았다. 이삭이 요케레스에게 찬스를 양보했고, 요케레스가 일대일 기회에서 침착하게 밀어 넣었다.

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요케레스를 제어하지 못한 튀니지는 더 이상 반격하지 못했다. 스웨덴이 더 달아났다. 후반 39분 프리킥에서 이삭이 뒤로 넘겨준 공을 마티아스 스반베리가 마무리하면서 승기를 굳혔다. 경기 종료 직전 이야리의 환상적인 중거리 슈팅으로 스웨덴은 축포를 터트렸다. 스웨덴은 이번 승리로 조 1위로 올라섰다. 네덜란드의 공격력에도 고전했던 일본은 스웨덴을 상대로도 수비적으로 신경을 써야 할 부분이 많아졌다. 요케레스와 이삭은 쉽게 막을 수 없는 투톱이다.