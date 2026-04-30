소녀시대 효리수, 결국 '유퀴즈'까지 떴다.."(태티서처럼) 데뷔도 시켜달라"

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[스포츠조선 김소희 기자] 소녀시대 '효리수'(효연·유리·수영)가 유쾌한 티키타카 케미로 웃음을 예고했다.

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30일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 측은 "태티서의 대항마! 신흥 개그 그룹(?) 효리수?? 믿고 보는 흥행 퀸 신혜선과 기후 경제학자까지"라는 제목의 선공개 영상을 공개했다.

이날 예고편에는 소녀시대 유닛 '효리수'로 뭉친 효연, 유리, 수영이 게스트로 등장했다. 유재석은 이들을 두고 "태티서의 대항마이자 신흥 개그그룹"이라고 소개하며 시작부터 현장을 웃음바다로 만들었다.

이어 유재석이 "소녀시대 멤버들의 반응은 어떠냐"고 묻자, 효연은 "계속 태연이를 살짝 긁었는데 '그건 너희들만의 리그다'라고 해서 오히려 제가 긁혔다"고 밝혀 폭소를 안겼다.

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또 유재석이 "본격적으로 활동 계획이 있냐, 노래도 내는 거냐"고 묻자 유리는 "데뷔시켜 주시지 않을까"라며 기대감을 드러냈다.

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하지만 센터를 둘러싼 신경전도 이어졌다. 수영이 "센터 양보해줄 생각 없어?"라고 묻자 유리는 "아니, 그대로 해야지. 아니면 병난다"며 단호하게 선을 그어 웃음을 자아냈다.

이를 지켜보던 효연 역시 "적당히 해야 한다고 생각한다"고 일침(?)을 날렷고, 유리는 "그냥 딱 봐도 안 맞잖아요"라며 솔직한 반응으로 또 한 번 웃음을 유발했다.

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또한 효연은 유재석에게 "어떤 스타일로 나왔으면 괜찮을 것 같냐"고 물었고, 유재석이 "일단 세 분이 마음을 맞춰야 한다"고 하자 "그건 평생 안 맞는다"고 단호하게 답해 폭소를 더했다.

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한편 세 사람의 메인보컬 쟁탈전까지 예고되며 '유 퀴즈 온 더 블럭' 본 방송에 대한 기대감이 높아지고 있다. 방송은 오는 5월 6일 오후 8시 45분에 전파를 탄다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com