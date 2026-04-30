임지연, 20살 때 한 문신 후회 "유행 따랐다가…촬영 끝나자마자 지울 것" ('조목밤')

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[스포츠조선 이우주 기자] '조목밤' 임지연이 아이라인 문신을 후회한다고 밝혔다.

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30일 유튜브 채널 '조현아의 평범한 목요일 밤'에서는 배우 임지연이 출연했다.

드라마 촬영으로 바쁜 임지연에 조현아는 "쉬면 뭐 할 생각이냐"고 물었다. 이에 임지연은 "할 게 너무 많다. 일단 첫 번째로 발레를 배우고 싶다. 척추에 좋다더라. 그리고 여기 아이라인 문신을 했는데 지우고 싶다"며 "20대 때 했는데 이거 관련해서 하고 싶은 말이 많다. 꼭 내보내달라"라고 제작진에 부탁했다.

임지연은 "눈에 반영구 문신을 20살 때 했다. 그 당시에 내가 화장할 줄 모르니까 '반영구 문신을 하면 평소에 화장 안 해도 되는 거 아니야?' 싶었다. 그때 유행이어서 동기랑 같이 학교 앞 가게에서 아이라인 문신을 했다. 반영구가 아니라 영구 문신 같다. 너무 새까맣다"고 토로했다.

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조현아는 "콘셉트 바꿀 때 지워야 되는 거 아니냐"고 물었고 임지연은 "얘를 들면 사극이나 문신을 지워야 하면 일부러 지운다"고 밝혔다.

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조현아는 "지우면 속눈썹 다 날아가는 거 아니냐"고 걱정했지만 임지연은 "레이저로 지우는 방법이 있다더라. 가능한데 부기가 심할 거라 해서 오래 쉬어야 한다는데 지금 쉬지를 못한다. 지우고 싶다. 촬영 끝나자마자 할 거다"라고 의지를 다졌다.

이에 조현아는 "나도 문신 지우고 싶다"고 토로했고 임지연은 "어쩌다 그렇게 하게 됐냐"고 궁금해했다. 이에 조현아는 "너는 그런 반항심 없냐. 문신은 그런 반항 중에 하나였다. '줄게'도 약간 반항이었다. '내 맘대로 할 거야'라는 생각이었다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com