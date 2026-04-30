K리그를 가득 채울 동심, 이번 연휴는 축구장에서...전국 경기장에서 팬들 기다리는 '어린이날 축제'

사진=한국프로축구연맹

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[스포츠조선 이현석 기자]어린이들이 가장 행복한 날, 어린이날을 맞아 K리그 경기장 변신한다. 어린이 팬들을 위한 거대한 축제로 경기장을 가득 채운다.

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K리그1, K리그2는 5월 2일부터 5월 5일 어린이날까지 열리는 총 20경기에서 어린이날을 맞이해 다양한 행사가 진행된다. 연휴 기간 전국 각지 경기장을 방문하는 가족 관람객을 위해 K리그 구단들이 다채로운 이벤트를 선보이며 팬들 맞이에 나선다.

가장 먼저 눈길을 사로잡는 부분은 단연 캐릭터 콜라보레이션이다. 가족 단위 관람객 중 아이들을 고려한 다양한 캐릭터 이벤트가 어린이 팬들을 기다린다. 높은 인기를 끌고 있는 캐릭터 콜라보레이션 이벤트는 연휴 시작과 함께 펼쳐진다. 2일 울산과 제주, 3일 용인 홈경기장에서 진행되는 '캐치! 티니핑' 콜라보 데이가 시작이다. 울산은 경기장 주변을 티니핑 캐릭터로 장식하고, 제주 선수단은 티니핑 콜라보 유니폼을 착용해 경기에 나선다. 용인 역시 티니핑 캐릭터 상품을 만나볼 수 있는 전용 부스를 운영한다.

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어린이날, 연휴의 정점에도 캐릭터들의 어린이 맞이는 빠질 수 없다. 당일에도 인기 캐릭터들이 경기장을 찾는다. 서울은 '포켓몬'과 함께 다양한 이벤트를 진행한다. 대형 포켓몬 포토존을 비롯해 포켓몬 빵, 선캡 등 기념품을 선착순으로 증정한다. 경기장 광장에서는 팬들을 맞이하는 '피카츄 퍼레이드'가 진행된다. 전북은 <토이 스토리> 테마 포토존, 미니 팝업스토어 등을 운영하고, 완구 전문 기업 영실업과 협업해 '또봇 콜라보 데이'를 개최한다.

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동심을 가득 채우고, 어린이들이 K리그의 주인공이 되는 참여 이벤트도 준비됐다. 어린이 팬들이 직접 경기 운영에 참여하는 체험형 프로그램이다. 2일 서울과 울산에서는 어린이 팬들이 직접 라인업을 발표하는 '어린이 장내 아나운서' 이벤트가 진행된다. 어린이들의 목소리로 선수들이 소개되는 순간과 함께 뜨거운 팬들의 환호성이 쏟아질 예정이다. 서울은 경기장 내 미션 게임도 함께 운영한다. 같은 날 광주에서는 가족 단위로 참여할 수 있는 '명랑운동회'가 열려 경기장에 축제 분위기를 더한다.

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3일 대구에서는 선수들과 손을 잡고 입장하는 '에스코트 키즈' 프로그램이 진행된다. 같은 날 서울 이랜드는 경기장 광장을 어린이 참여형 이벤트 공간으로 운영한다. 어린이날 당일 강원에서는 어린이들이 장내 아나운서 역할을 직접 맡게 된다. 김천은 시축, 에스코트, 볼보이, 매치볼 딜리버리, 리포터 체험 등 경기 운영 전반에 어린이가 참여하는 프로그램을 운영한다. 같은 날 대전 역시 어린이 시축과 하이파이브 이벤트를 통해 선수들과 교감하는 순간을 만들 예정이다.

경기장 밖에서도 이벤트는 끊이지 않는다. 경기장 외부 광장에서도 가족 단위 팬들을 위한 다양한 체험 프로그램이 운영된다. 서울은 2일(토) 주방제품 브랜드 '휴롬'과 협업한 GREEN DAY 이벤트를 진행한다. 인천은 같은 날 인천과 강원 지역 브랜드 제품을 판매하는 'IUFC 면세점'을 운영한다. 부천도 5일 욕실용품 브랜드 '바스템'과 함께 체험 부스를 운영하며, 경기 관람과 함께 다양한 브랜드 경험을 제공한다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com