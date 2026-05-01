'장동건♥' 고소영, 19금 영화 촬영장서 노출 거부 "감독 말 안 들었다"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 고소영이 영화 '구미호'의 촬영 비하인드를 밝혔다.

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고소영의 유튜브 채널에서는 30일 '성인영화 촬영장에서 고소영이 보인 충격 행동'이라는 제목의 쇼츠 영상이 게재됐다.

새로운 제작진과 다시 유튜브를 재개한 고소영. 고소영의 데뷔 과정을 듣던 제작진은 "'구미호'가 나의 인생에 첫 공포 영화다"라고 고소영의 대표작 중 하나인 영화 '구미호'를 언급했다. 이에 고소영은 "공포로 들어가는 거냐. 러브스토리인데"라고 깜짝 놀랐다.

그러면서 고소영은 '구미호'의 비하인드를 밝혔다. 고소영은 "그게 원래 19금 영화였다. 베드신도있었다"며 "나중에는 흥행 때문에 15세로 내리고 나도 말을 안 들었다. 노출 절대 할 수 없다고 했다"고 밝혔다. 고소영은 "슬립을 입어도 약간 내리지 않고 줄을 타이트하게 목까지 당겼다. 겨드랑이가 아플 정도였다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

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고소영은 자신의 성격에 대해 "난 좀 약간 고지식하다. 엄청 보수적이다"라고 말했고 제작진은 "X세대라 쿨한 줄 알았는데 아니다. 기숙사 사감 선생님 같은 느낌"이라 인정했다.

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이에 고소영은 "호기심은 많은데 겁이 많다. 쫄보다. 아기 낳고 결혼 생활하면서 더 심해졌다"고 말했고 제작진은 "우리 채널명을 '보수 고소영'이라 하자"고 제안해 웃음을 안겼다.

wjlee@sportschosun.com