故박동빈, 늦둥이 3살 딸·아내 이상이 두고 영면..오늘(1일) 발인

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 고(故) 박동빈이 오늘(1일) 영면에 든다.

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1일 오전 8시 30분 박동빈의 발인이 경기 안성시 도민장례식장에서 엄수된다. 장지는 용인평온의숲을 거쳐 우성공원묘원에 안치될 예정이다.

앞서 지난 30일 경기 평택경찰서에 따르면 고인은 전날 오후 4시 25분경 평택시 장안동의 한 상가 내 식당에서 숨진 채 발견됐다. 향년 56세.

지인이 발견해 경찰에 신고했으며 범죄 혐의점, 유서 등은 확인되지 않았다. 이 식당은 고인이 최근 개업을 준비 중이었던 곳으로 알려져 안타까움을 더했다.

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고인은 1970년 생으로 1998년 영화 '쉬리'로 데뷔했다. 드라마 '야인시대', '성균관 스캔들', '김약국의 딸들', 영화 '태극기 휘날리며', '조선미녀삼총사' 등을 통해 얼굴을 알렸다. 2012년 드라마 '사랑했나봐'에서 충격적인 소식을 접한 후 주스를 뱉어내는 장면이 화제를 모아 '주스 아저씨'라는 애칭을 얻기도 했다.

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2020년 동료 배우 이상이와 결혼, 54세 늦은 나이에 딸을 얻은 그는 딸이 선천성 심장병을 앓고 있다며 절절한 부성애를 드러낸 바 있다.

joyjoy90@sportschosun.com