무슨 야구 선수가 다리에 쥐가 날 때까지...'철인'도 쓰러지는구나, 그 투혼이 LG 살렸다

30일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 LG의 경기. 8회말 수비를 준비하던 LG 중견수 박해민이 갑자기 통증을 호소하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.30/

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[스포츠조선 김용 기자] 야구 선수가 무슨 쥐가 날 정도까지...

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박해민의 투혼이 LG 트윈스 선수들을 일깨웠던 것일까.

LG는 30일 수원케이티위즈파크에서 열린 KT 위즈와의 3연전 마지막 경기에서 6대5로 승리, 3연전 스윕패 위기에서 탈출했다.

만약 이 경기에서 졌다면, KT에 3연전 싹쓸이를 당하고 승차가 3.5경기까지 벌어질 뻔 했다. 보통 3경기 승차를 줄이는 데 1달이 필요하다는 게 야구계 정설인데, 초반 KT 기를 너무 살려줄 뻔 했다. 여기에 9회말 위기서 역전패를 당했다면 3연속 끝내기패 충격까지 맛볼 뻔 했다. 그 위기에서 모두 탈출하는 귀중한 승리였다.

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마지막 마무리를 한 함덕주, 8회 결승타를 친 구본혁 등 승리에 공헌한 선수들이 많았다. 하지만 이 선수를 빼놓을 수 없다. 캡틴 박해민.

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박해민은 구본혁이 결승타를 치기 전 천금 동점타를 때렸다. 문보경의 안타 때 오스틴이 홈을 밟았다면 손쉽게 동점을 만들 수 있었는데, 너무 열심히 뛴 오스틴이 홈에 들어오다 다리가 풀려 넘어지는 바람에 동점 찬스를 날렸다. 후속 타자들이 엄청난 부담을 느낄 수밖에 없는 상황에서 박해민이 그 긴장을 깨주는 극적 안타를 쳤다. 그 덕에 구본혁도 한결 마음 편하게 타석에 들어가지 않았을까.

30일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 LG의 경기. 8회초 2사 2루 LG 박해민이 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.30/

안타 때문이 아니다. 박해민은 8회말 수비 도중 갑자기 그라운드에 드러누웠다. 동료들과 트레이너가 신발을 벗기고, 다리를 쭉 펴 풀어주는 걸 보니 쥐가난 걸로 보였다. 보통 한 경기에 10km 이상을 뛰고 수분 배출이 많은 축구 선수들은 쥐가 나는 경우가 허다하지만 야구 선수들이 쥐가 나는 건 정말 흔치 않은 일. 박해민은 그만큼 8회초 안타를 치고 주루 플레이를 할 때 혼신의 힘을 다했다는 의미가 된다. 박해민도 이제 30대 중반이 훌쩍 뛰어넘은 나이. 매일같이 경기를 나가는 게 쉽지 않은 일인데, 박해민은 2022 시즌부터 4시즌 연속 144경기 전경기를 출전했다. 사실 언제 쥐가 나도 이상하지 않을 상황이기는 하다.

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LG는 급하게 최원영을 투입시키려 했지만, 응급처치를 받은 박해민은 본인이 끝까지 경기를 뛰겠다며 투혼을 발휘했다. 보통 쥐가 한 번 나면 재발 위험이 높은데, 박해민은 이겨냈다. 그렇게 LG는 9회말 무사 1, 2루 위기를 탈출하고 귀중한 승리를 따냈다. 선수들의 집중력이 끝까지 이어졌다. 박해민이 저리 뛰는데, 후배들도 거기서 정신을 풀 수는 없었을 것이다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com