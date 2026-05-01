'화이트 어깨 부상' 초비상 SSG "미국, 일본 다 알아보는 중. 일요일 불펜 데이" [인천 현장]

23일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 SSG와 삼성의 경기. SSG 선발투수 화이트가 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.04.23/

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[인천=스포츠조선 김용 기자] "미국, 일본 다 알아보고 있다. 일요일은 불펜 데이다."

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잘 나가던 SSG 랜더스에 비상등이 켜졌다. 에이스 화이트가 어깨 부상으로 인해 개점 휴업하게 됐다.

SSG는 1일 인천 롯데 자이언츠전을 앞두고 화이트를 엔트리에서 말소시켰다. 29일 한화 이글스전 등판에서 어깨에 불편함을 느껴 4이닝 투구 후 교체됐는데, 정밀 검진 결과 회전근개 미세 손상 판정을 받았다. 3주 후 재검진이다. 그 때 완치가 된다 해도, 돌아오기까지 시간이 더 걸린다.

단기 대체 선수가 급하게 필요하다. 현재 1위 경쟁중이다. 여기서 밀리면, 상위권 싸움은 힘들어진다. 롯데전을 앞두고 만난 이숭용 감독은 "구단에서 빠르게 움직이고 있다. 미국, 일본 다양하게 알아보고 있다. 미국에서는 좋은 선수가 오기 쉽지 않은 것 같다. 온다고 해도 비자 발급 등 시간이 몇 주나 걸린다. 일단 다양하게 알아보고 있다"고 설명했다. 좋은 선수도 중요하지만, 일단 빨리 돌아와 로테이션을 메워주는 게 가장 중요하다는 의미.

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이 감독은 당장의 화이트 공백에 대해 "최민준을 다음주 화요일(5일)로 돌렸다. 3일 일요일을 불펜 데이로 가야할 것 같다. 최민준이 3일 던지고, 한 주 시작인 화요일부터 불펜 데이를 하면 과부하가 걸릴 거라 판단했다. 일단은 3일 경기는 백승건에게 기회를 주려고 한다"고 설명했다.

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이 감독은 "5월 한 달은 버티는 달로 가야할 것 같다. 베니지아노와 타케다가 잘해줄 때가 됐다"고 밝혔다. 이날 롯데전 선발 타게다에 대해 "한 번 맛을 봤으니 견고하게 갈 것이다. 믿는다"고 말했다. 개막 후 극도로 부진했던 타케다는 2군에 다녀온 후 직전 25일 KT 위즈전에서 5이닝 무실점 승리투수가 됐다.

인천=김용 기자 awesome@sportschosun.com