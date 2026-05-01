카리나 초밀착 의상 게시물에 지드래곤 ‘♥좋아요’..이미 한번 호흡 맞춘 인연 재조명

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 에스파의 카리나가 초밀착 의상을 착용한 게시물을 공개한 가운데, 그룹 빅뱅의 지드래곤이 해당 게시물에 '좋아요'를 누른 사실이 알려지며 온라인에서 관심이 모이고 있다.

Advertisement

카리나는 지난달 27일 개인 계정에 "잘 지내보자"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 업로드했다.

해당 게시물에는 카리나가 에스파 정규 2집 'LEMONADE' 티저 콘텐츠에서 착용했던 의상을 입은 모습이 담겼다.

그가 착용한 의상은 몸의 라인이 적나라하게 드러나는 밀착형 슈트로, 공개 직후부터 이른바 'AI 비주얼'과 마네킹 같은 실루엣이 강조되며 이미 온라인상에서 큰 화제를 불러일으킨 스타일이다.

Advertisement

이 가운데 지드래곤이 해당 게시물에 직접 '좋아요'를 누른 사실이 뒤늦게 알려지면서 다시 한 번 이목이 집중됐다. 특히 카리나는 앞서 지드래곤의 정규 3집 '위버멘쉬' 수록곡 '투 배드(TOO BAD)' 뮤직비디오에 출연한 바 있어 두 사람의 인연까지 함께 회자되고 있다.

Advertisement

한편 지드래곤은 평소 SNS 게시물에 적극적으로 '좋아요'를 누르는 것으로 알려져 있으며, 팬들의 창작물이나 응원 콘텐츠에 대한 감사의 의미로 반응한다고 직접 밝힌 바 있다.

tokkig@sportschosun.com