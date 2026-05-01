"제 꿈은 월드컵 심판입니다"…KFA, 미래세대 심판 아카데미 통합 오리엔테이션 개최

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[스포츠조선 윤진만 기자]대한축구협회(KFA)가 미래 심판 키우기에 팔을 걷어붙였다.

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KFA는 지난 4월 30일 천안 코리아풋볼파크 대강당에서 미래 국제 심판 및 프로심판 육성을 위한 중장기 프로젝트인 '2026년 KFA 심판 아카데미(S/A/B코스) 통합 오리엔테이션'을 개최됐다. 이번 오리엔테이션은 그동안 각 등급별로 분절되어 운영되던 교육 과정을 하나로 묶어, 심판 육성 로드맵의 통일성을 기하기 위해 최초로 마련된 자리다.

KFA는 역량있는 심판을 배출하기 위해 'B코스(입문) - A코스(아마추어 엘리트 준비) - S코스(성인 엘리트 준비)'로 이어지는 심판 육성 피라미드를 만들었다. 체계적인 심판 육성 및 교육 시스템 구축을 통해 장기적으로는 국제심판 양성의 실질적인 교육 커리큘럼을 제공하고, 판정 기준 교육 및 실제 사례 공유를 통한 심판들의 자질 향상을 목표로 하고 있다.

KFA 심판아카데미 코스는 AFC의 심판 아카데미 코스를 참고하여 탄생했다. 국제심판으로서 AFC 엘리트 패널에 들어가기 위해서는 AFC 아카데미 코스가 필수이다. KFA는 AFC 아카데미에 추천할 심판을 KFA 아카데미 코스를 통해 육성하고 우수심판을 추천할 계획이다.

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B코스는 3급 이하 저연령 심판을 대상으로 지역 심판 육성에 목적을 두고 있다. A코스는 1~2급 저연령 심판을 대상으로 하며, 아마추어 리그의 핵심 심판을 키우는 과정이다. 2024년 출범된 S코스는 B, A코스를 거쳐 선발된 젊은 심판 중 잠재력이 높은 인원을 선발해 미래의 K리그 및 AFC를 비롯한 국제심판 양성에 초점을 맞춰 운영된다.

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협회는 각 교육 과정마다 세부적인 평가를 실시하여 지속적인 코스 참여 가능유무를 결정할 예정이다. 일정 수준 이상의 역량을 보유한 심판들만이 코스 참여를 지속하며 다양한 교육을 통해 경쟁력을 강화할 기회를 갖게 된다.

이번 오리엔테이션에는 각 코스별로 총 60명 이상의 심판들이 참석해 심판으로서 갖춰야 할 기술적 역량과 자질 뿐만 아니라, 국제 무대에서 필수적인 커뮤니케이션 능력, 윤리의식에 대한 설명을 들었다.

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이번에 S코스 교육에 참가하는 이승준 1급 심판은 "아카데미를 통해 현대축구에서 요구하는 트렌드와 컨셉을 배워서 현장에서 더 명확한 판정을 하고 싶다"고 밝혔다. 이어 이 심판은 "프로심판과 국제심판을 거쳐 월드컵 심판이 되는 것이 가장 큰 목표다. 그리고 은퇴 후에도 심판계와 축구 발전을 위해 기여하고 싶다"는 바람을 드러냈다.

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현재 K리그 심판 및 국제심판이자 이번 교육에 강사로 참여하는 김종혁 심판은 "현재 국제축구연맹(FIFA)이 추구하는 경기규칙을 전달하고 싶고, 탑 레벨 심판들의 움직임과 경기 운영을 알려주려고 한다"고 말했다. 더불어 그는"그동안 자신이 알던 내용은 잠시 내려놓고 교육생들이 FIFA의 트렌드를 연구하고 공부해서 더 나은 심판이 되었으면 한다"고 덧붙였다.

한편, 대한축구협회는 이번 오리엔테이션 개최를 시작으로 각 코스별 심판들을 대상으로 코스별 수준에 맞는 연중 상시 소통 채널을 개설하고 비대면 교육, 집체교육, 체력강화 훈련, FIFA 외국인 강사 초청 교육 등 다채로운 커리큘럼을 진행할 예정이다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com