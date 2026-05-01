정용진 "아내 콘서트 자랑스럽다"..플루티스트 한지희♥ 공개응원 [SC이슈]

사진=데일리패션뉴스 SNS

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[스포츠조선 이게은기자] 정용진 신세계 그룹 회장이 플루티스트 아내 한지희 씨를 응원했다.

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30일 데일리패션뉴스 SNS에는 정 회장의 인터뷰 영상이 공개됐다.

앞서 지난 29일, 서울 송파구 롯데콘서트홀에서 '한지희 도이치 그라모폰 앨범 발매 콘서트(JEEHEE HAN DEUTSCHE GRAMMOPHON ALBUM RELEASE CONCERT)'가 열린 바. 정 회장은 콘서트 현장에서 "오늘 플루티스트 한지희의 도이치 그라모폰 앨범 발매 기념 콘서트에 함께 했다. 무대 정말 멋졌다. 누구보다 (아내를) 가까이 지켜본 사람으로서 오늘 이 자리가 정말 감격스럽다"라고 말했다.

이어 "120년 역사의 도이치 그라모폰에서 한국인 플루티스트 최초로 앨범을 발매한 제 아내 한지희, 남편으로서 자랑스럽다. 앞으로 더 많은 분들이 한지희의 음악을 사랑해 주시길 바란다"라며 지극한 아내 사랑을 드러냈다.

사진=온라인 커뮤니티

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한편 한 씨의 데뷔 앨범 발매 기념 콘서트에는 이정재·임세령 커플, 장동건·고소영 부부, 백종원·소유진 부부, 마동석, 추영우, 추신수 등 각계 유명 인사가 참석했다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 장남인 도널드 트럼프 주니어도 자리를 빛내 눈길을 끌었다.

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joyjoy90@sportschosun.com