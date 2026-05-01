“이게 왜 신발장에?” 박슬기, '세면대 7개' 설치한 집 공개 ('바꿀순없잖아')

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 겸 MC 박슬기가 세면대가 무려 7개나 설치된 이색적인 집을 공개한다.

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1일 방송하는 채널A '집을 바꿀 순 없잖아?!'에는 박슬기, 공문성 부부가 출연한다.

이날 단속에 앞서 박슬기, 공문성 부부는 서로를 "내 사랑"이라 소개하며 화목한 모습으로 단속반을 맞이해 눈길을 끈다. 하지만 본격적인 단속과 함께 테트리스처럼 욱여넣은 짐과 체계 없이 쌓여 있는 물건들이 드러나자 단속반은 곧바로 '정리 위반 스티커'를 찾으며 무아지경 단속에 돌입한다. 특히 단속반으로 나선 이은지와 박은영 셰프가 "정신이 없다", "규칙이 없는 것 같다"라고 날카로운 일침을 날리자 박슬기, 공문성 부부는 서로의 정리 습관을 디스 하기 시작해 웃음을 더한다. 특정 구역을 두고 남편 공문성은 "여기는 박슬기의 공간"이라며 선을 긋고 박슬기는 발끈하며 "내 사랑, 무릎 꿇고 손들어요"라고 맞받아치는 등 단속 내내 귀여운 부부 케미를 선보여 웃음을 유발한다.

이어진 단속에서도 기상천외한 장면들이 연이어 포착되었다는데. 특히 신발장 안에서도 세면대가 튀어나오는 등 집 안에서 발견된 세면대 개수만 총 7개에 달해 놀라움을 더한다. 게다가 마치 아기 동자를 모시는 신당을 연상케 하는 공간까지 발견돼 충격과 웃음을 동시에 자아냈다는 후문이다.

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이날 박슬기, 공문성 부부를 위한 솔루션으로는 신발장과 책장 공간을 200% 활용할 수 있는 다양한 정리 아이템과 팁들이 공개된다. 또한 박은영 셰프가 프라이팬 하나로 3분 만에 완성하는 '초간단 3종 반찬 레시피'도 소개할 예정이라고 전해져 본 방송에 대한 기대감을 더한다.

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한편 '집을 바꿀 순 없잖아?!'는 지저분한 생활 공간에서 쌓아둔 물건을 비우고, 흐트러진 수납은 바로잡는 정리습관 개선 프로젝트를 담은 예능으로, 매주 금요일 오후 8시 방송된다.

joyjoy90@sportschosun.com