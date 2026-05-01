파격을 넘어선 충격..롯데, SSG전 '최근 10G 1할대' 노진혁 전격 4번 선발! [인천 현장]

16일 잠실구장에서 열린 LG와 롯데의 경기. 롯데 노진혁이 타격을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.16/

Advertisement

Advertisement

[인천=스포츠조선 김용 기자] 파격, 노진혁 4번!

Advertisement

롯데 자이언츠가 파격적인 라인업으로 SSG 랜더스를 상대한다.

롯데는 1일 인천에서 SSG와 주말 3연전 첫 번째 경기를 치른다. 롯데는 전날 키움 히어로즈에 3대1로 승리, 주중 3연전 위닝시리즈를 장식하고 인천에 올라왔다.

롯데는 이날 장두성-박승욱-레이예스-노진혁-전준우-윤동희-유강남-이호준-전민재 순으로 타순을 작성했다.

Advertisement

단연 노진혁 4번이 눈에 띈다. 올해 타율 2할6푼3리, 최근 10경기 1할7푼9리로 크게 좋지 않고 전날 키움전에서도 4타수 무안타였다. 롯데에서 선발 4번을 치는 것도 처음 있는 일이다.

Advertisement

하루 전에는 윤동희를 4번에 넣었는데 효과가 크지는 않았다. 전준우도 최근 헤드 스피드가 느려져 부진 속 전날 선발에서 제외됐었다. 마땅히 4번을 칠 선수가 없는 상황이기는 하다. 또 이날 SSG 선발이 우완 다케다이기에 1번 장두성부터 4번 노진혁까지 좌타자로 밀어부치는 라인업을 구상한 것일 가능성이 매우 높다.

전준우가 한 경기 만에 돌아와 5번에 배치됐고, 윤동희가 6번으로 내려갔다. 최근 기세가 좋은 박승욱이 2번에 전진 배치 된 것도 체크해야 하는 부분이다. 전날 지명타자로 기회를 얻었던 한동희는 전준우가 들어오며 벤치로 다시 돌아가게 됐다. 박승욱이 3루에 들어가니, 한동희의 자리가 없어졌다.

Advertisement

인천=김용 기자 awesome@sportschosun.com