부수입이 연봉 61.5배…美매체 "ML 역대 최고 규모" 오타니 2026 수익, 대체 얼마길래

최종수정 2026-03-18 00:36

부수입이 연봉 61.5배…美매체 "ML 역대 최고 규모" 오타니 2026…
Japan's Shohei Ohtani reacts during the World Baseball Classic (WBC) Pool C game between Japan and Australia at the Tokyo Dome in Tokyo on March 8, 2026. (Photo by Yuichi YAMAZAKI / AFP)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

부수입이 연봉 61.5배…美매체 "ML 역대 최고 규모" 오타니 2026…
Japan's Shohei Ohtani speaks to media persons after Japan won a World Baseball Classic Pool C game against Taiwan Friday, March 6, 2026 in Tokyo. (AP Photo/Eugene Hoshiko)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 박상경 기자] 오타니 쇼헤이(LA 다저스)의 올 시즌 연봉은 200만달러(약 29억원)다.

오타니 스스로 택한 길이다. 2023년 다저스와 10년 총액 7억달러 (약 1조420억원)계약 당시 연봉은 매년 200만달러를 받는 대신, 계약 만료 후인 2034년 6억8000만달러(약 1조123억원)를 받는 '후불제 계약'을 했다. 다저스의 사치세 부담을 줄이고 향후 월드시리즈 우승을 위한 전력 강화에도 도움을 주는 차원에서 오타니가 다저스에 먼저 제안한 것으로 화제를 모은 바 있다.

메이저리그 최고의 선수로 꼽히는 위상을 생각해보면 턱없이 부족한(?)금액. 그러나 오타니가 연봉 외 벌어들이는 부수입은 이런 연봉을 아득히 뛰어 넘는다.

미국 매체 스포르티코는 17일(한국시각) '오타니가 올 시즌 스폰서십, 굿즈 판매 등으로 벌어들이는 금액은 1억2500만달러(약 1860억원)로 메이저리그 최대 규모'라고 전했다. 매체는 '그동안 메이저리그에선 데릭 지터, 스즈키 이치로가 연봉 외 부수입으로 1000만달러(약 148억원) 정도를 벌어들인 게 최고 기록이었다. 하지만 오타니는 지난해 1억달러를 돌파한 데 이어, 올해는 그 이상을 벌어들일 전망'이라며 '미국 프로스포츠에서 스폰서십 등으로 1억달러(약 1488억원) 이상을 벌어들인 선수는 타이거 우즈(골프), 스테판 커리(농구) 정도'라고 설명했다.


부수입이 연봉 61.5배…美매체 "ML 역대 최고 규모" 오타니 2026…
Los Angeles Dodgers two-way player Shohei Ohtani (17) speaks to the media during spring training baseball on Sunday, Feb. 22, 2026, in Phoenix. (AP Photo/Brynn Anderson)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
오타니는 현재 20여개 기업과 스폰서십을 맺고 있다. LA 에인절스에서 뛰던 2021년부터 현재까지 기념품 독점 계약도 맺고 있다. 이밖에 다저스 구단이 제작하는 유니폼, 기념품 판매에 따른 배분 수익도 가져간다. 부수입이 연봉의 61.5배에 달한다.

이런 엄청난 수익에도 오타니는 검소한 생활과 선행으로 화제를 모았다. 2023년엔 일본 전국 모든 초등학교에 총 6만개의 글러브를 기부하는가 하면, 2025년 1월엔 LA 산불 피해 복구를 위해 50만달러(약 7억4455만원)의 기부금을 쾌척하기도 했다. 지난해 12월에는 불펜 투수로 뛰던 거스 발랜드의 어머니가 암투병 중이라는 소식을 듣고 거액을 기부한 것이 다저스의 데이브 로버츠 감독에 의해 뒤늦게 밝혀지기도 했다.

1200만 관중 시대가 도래한 KBO리그도 연봉 외 상당한 부수입을 올리는 선수들이 등장하고 있다. 가장 대표적인 건 김도영(KIA 타이거즈)이다. KIA가 V12를 달성한 2024년 연봉은 1억원이었으나, 유니폼 매출 만으로 100억원 이상의 수입을 올려 화제가 된 바 있다.


부수입이 연봉 61.5배…美매체 "ML 역대 최고 규모" 오타니 2026…
8일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 대만의 경기, 6회말 1사 1루 김도영이 재역전 2점홈런을 치고 환호하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.08/

부수입이 연봉 61.5배…美매체 "ML 역대 최고 규모" 오타니 2026…
FILE PHOTO: Soccer Football - Saudi Pro League - Al Kholood v Al Nassr - King Abdullah Sport City Stadium, Buraydah, Saudi Arabia - January 30, 2026 Al Nassr's Cristiano Ronaldo reacts REUTERS/Hamad I Mohammed/File Photo

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
한편, 전 세계 스포츠 선수 중 가장 많은 수입을 올리고 있는 건 크리스티아누 호날두(알 나스르)다. 미국 경제지 포브스에 따르면, 호날두는 지난해에만 총 2억8000만달러(약 4168억원)를 벌어들여 커리(1억5600만달러, 약 2322억원)를 제치고 3년 연속 부문 1위를 차지했다. 호날두는 이런 수입 외에도 알 나스르로부터 저택과 차량, 개인 집사 및 가정부, 경호원 제공 및 전세기 관리 등 다양한 혜택을 받고 있다.


박상경 기자 ppark@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"딸 심장수술 앞두고 집 나갔다"...박재현 이혼 전말에 '경악' (X의 사생활)

2.

비, ♥김태희+두 딸 전폭지지에 뿌듯 "내가 하는 건 다 좋다고"(살롱드립)

3.

누가 봐도 하하 딸 맞네...母 별도 놀란 8살 딸 인싸력 "새친구 바로 사귀어"

4.

정선희, 故안재환·최진실 사망 후 절망 "대한민국서 못 살 거라 생각" ('남겨서 뭐하게')

5.

♥이효리 결혼 진짜 잘했네..상담가 이호선, 이상순 극찬 "전형적인 안정형"(상담소)

스포츠 많이본뉴스
1.

하나도 안 죄송합니다! 日모욕→기자회견 히죽히죽 대충격! "오늘도 춤판 벌였다" [마이애미 현장]

2.

대통령 체포했더니 결승에 왔어? 트럼프 대충격 반응, 축하인가 조롱인가 → "자꾸 좋은 일이 일어나네요?" [마이애미 현장]

3.

韓 좌절, 日 환호! "한국, 일본에 패해서 8강 진출 실패" AI 충격 예측 등장...WC 최초 '한-일전' 성사 가능성 눈길→우승은 '메시의 아르헨티나'

4.

'베네수엘라 역대 최초' 前 한화 투수가 역사 쓸 줄이야…한국 다시 올 생각 있나

5.

[단독]'축구천재에서 프로사령탑으로' 박주영, 2026년 P급 지도자 강습회 전격 합격…정조국-최효진-마철준도 수강생 선정

스포츠 많이본뉴스
1.

하나도 안 죄송합니다! 日모욕→기자회견 히죽히죽 대충격! "오늘도 춤판 벌였다" [마이애미 현장]

2.

대통령 체포했더니 결승에 왔어? 트럼프 대충격 반응, 축하인가 조롱인가 → "자꾸 좋은 일이 일어나네요?" [마이애미 현장]

3.

韓 좌절, 日 환호! "한국, 일본에 패해서 8강 진출 실패" AI 충격 예측 등장...WC 최초 '한-일전' 성사 가능성 눈길→우승은 '메시의 아르헨티나'

4.

'베네수엘라 역대 최초' 前 한화 투수가 역사 쓸 줄이야…한국 다시 올 생각 있나

5.

[단독]'축구천재에서 프로사령탑으로' 박주영, 2026년 P급 지도자 강습회 전격 합격…정조국-최효진-마철준도 수강생 선정

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.