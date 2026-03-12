[SC이슈] 제목 변경 생각無..'성시경의 고막남친' 측 출연자 향한 비난에도 "제발회에서 답변"

|
[스포츠조선 문지연 기자] 가수 성시경이 새롭게 MC를 맡은 '성시경의 고막남친'의 제목을 두고 갑론을박이 이어지고 있다.
KBS 심야 뮤직 토크쇼로 출발한 '더 시즌즈'는 그동안 시즌제 MC 방식을 선택하며 박재범, 최정훈(잔나비), 악뮤, 이효리, 지코, 이영지, 박보검, 십센치까지 국내 최정상 아티스트들이 릴레이로 MC를 맡아온 프로그램이다. 그동안 붙었던 제목들은 '드라이브', '밤의공원', '오날오밤', '레드카펫', '아티스트', '레인보우', '칸타빌레', '쓰담쓰담' 등으로 음악적 분위기를 엿볼 수 있는 제목을 주로 활용해왔으나 이번에는 '고막남친'이라는 제목을 선택해 의아함을 더하고 있다.
프로그램 제목을 정하는 것은 제작진의 몫으로, 제작진의 회의를 통해 결정된다. 그러나 제목 공개 이후 시청자들의 반발이 심하게 이어지고 있는 상황에서 MC인 성시경이 전면에서 비난을 피하지 못하고 있는 상황. 출연진을 향한 비판이 이어지고 있는 상황에서 제목 수정에 대한 제작진의 의사가 있는지 묻자, '성시경의 고막남친' 관계자는 12일 스포츠조선에 "현재 상황에 대해서 (제작진이) 인지하고 있을 것이지만, 아직 프로그램 시작 전이고, 제작발표회에서 해당 내용을 답변하는 것이 좋을 것 같다고 한다"고 밝혔다. 제목을 수정할 의사는 없다는 뜻으로 풀이된다.
