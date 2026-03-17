'돌싱' 28기 영자, 임신후 ♥영철에 결별 통보 "확신 안줘, 독박육아 불안했다"(상담소)
[스포츠조선 김소희 기자] '나는 솔로' 28기 출연자 영철과 재혼에 성공한 영자가 임신 이후 이별을 통보했던 사연을 솔직하게 털어놨다.
17일 방송된 tvN STORY '이호선 상담소'는 '이혼 전쟁'을 주제로 다양한 사연을 다뤘다. 이날 방송에는 '나는 솔로' 28기 영철과 영자가 출연해 눈길을 끌었다. 재혼한 지 한 달 된 부부는 연애 초기, 영자의 불안감으로 인해 여러 차례 결별과 재회를 반복했다고 밝혔다.
영철은 특히 "임신했을 때도 그랬다"고 말문을 열었다. 이에 영자는 임신 초기 계류유산의 아픔을 겪었다고 전했다. 영철은 당시를 떠올리며 "사귈 때 갑작스럽게 임신 소식을 들었다. 정말 기뻤지만 혹시 부담이 될까 봐 마음을 쉽게 표현하지 못했다"며 "그래서 '나는 너무 좋지만, 당신의 생각과 결정을 존중하겠다'고 말했다"고 설명했다.
그러나 영자는 결국 "낳지 못하겠다"는 결정을 내렸고, 영철은 그 순간 큰 서운함을 느꼈다고 털어놨다.
그는 "근데 아내가 펑펑 울더라. 왜 우냐고 했더니 '네가 확신을 안 주니까 내가 불안해서 그런 거다'라고 하더라. 그래서 내가 '선택권이 나한테 있냐'라고 하고 '무조건 낳자'고 했다"고 전했다.
영자는 당시 상황에 대해 "처음부터 그랬으면 됐을 것"이라며 남편의 모호한 태도를 지적했다. 그는 "저도 처음 임신테스트기를 했을 때는 임신을 원했다"고 입을 열었다.
또한 "남편이 진심으로 좋아하고 확신을 보여줬다면 좋았을 텐데, 대답이 모호하게 느껴졌다. 내가 결정해서 아이를 낳게 될 경우, 이후 독박육아를 하게 될지도 모른다는 불안이 있었다"며 "그런 확신이 부족해 이별을 통보하게 됐다"고 당시의 이유를 설명했다.
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