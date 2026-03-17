'베네수엘라 역대 최초' 前 한화 투수가 역사 쓸 줄이야…한국 다시 올 생각 있나

베네수엘라 마운드도 산체스가 이탈리아의 흐름을 끊은 집중력을 이어 갔다. 불펜 5명을 더 투입해 무실점 릴레이 호투를 이어 갔다.
Venezuela pitcher Ricardo Sanchez gestures during the second inning of a World Baseball Classic semifinal game against Italy, Monday, March 16, 2026, in Miami. (AP Photo/Rebecca Blackwell)
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Venezuela pitcher Jose Butto, center, and teammates celebrate beating Italy at loanDepot Park in Miami, Florida on Monday, March 16, 2026. Photo by Michael Laughlin/UPI
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MIAMI, FLORIDA - MARCH 16: Team Venezuela celebrates a 4-2 victory against Team Italy after the game at loanDepot park on March 16, 2026 in Miami, Florida. Megan Briggs/Getty Images/AFP (Photo by Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
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산체스는 2023년 처음 한화와 인연을 맺었다. 왼손인데도 시속 150㎞를 웃도는 강속구와 체인지업이 강점이었다. 2023년 성적은 24경기, 7승8패, 126이닝, 99삼진, 평균자책점 3.79. 한화는 아주 빼어난 성적은 아니더라도 산체스같은 강속구 좌완을 쉽게 포기하긴 어렵다는 판단 아래 2024년에도 재계약을 진행했다.
하지만 부상이 결국 한화와 인연을 끝맺게 했다. 산체스는 시즌 도중 2차례나 팔꿈치 통증을 호소해 이탈했고, 회복하고 마운드로 돌아와서는 예전과 같은 구위를 보여주지 못해 결국 결별할 수밖에 없었다. 산체스 본인이 답답한 마음에 미국까지 가서 검진을 받았지만, 더는 구단이 기다리기 어렵다고 판단해 라이언 와이스를 6주 단기 대체 외국인으로 구했다. 결과적으로 와이스가 대박이 나면서 정식 외국인 선수 계약을 했고, 산체스는 그렇게 한국을 떠났다.
산체스는 지난해 멕시코리그에서 선수 생활을 이어 갔고, 2025~2026시즌은 베네수엘라 윈터리그까지 뛰었다. 베네수엘라리그에서 13경기에 선발 등판해 5승1패, 68이닝, 58삼진, 평균자책점 3.04를 기록하고 2026년 WBC 대표로 발탁됐다.
산체스는 이번 대회 2경기에 등판해 3⅔이닝, 평균자책점 2.45를 기록했다. 준결승전에서는 슬라이더와 직구, 싱커, 체인지업 등 공 23개로 1⅔이닝을 잘 막았다. 직구 최고 구속은 93.3마일(약 150.1㎞), 평균 구속은 92.4마일(약 148.7㎞)을 찍었다.
산체스는 2020년 세인트루이스 카디널스에서 3경기에 등판한 것을 끝으로 메이저리그 무대를 밟지 못했다. 한화와 부상으로 계약이 끝난 뒤로도 미국에서는 기회를 얻지 못하는 상황이다. 이제 건강해진 산체스의 눈은 다시 한국으로 향할까. 이번 WBC가 산체스에게는 새로운 기회를 모색하기 위한 쇼케이스 무대로 충분히 가치가 있었을 듯하다.
27일 대전 한화생명이글스파크에서 열린 한화와 두산의 경기. 5회 강판 당하는 한화 선발 산체스. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2024.04.27/