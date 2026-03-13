102세 할머니, 건강 장수 비결 화제…식사 때마다 족발에 술 한잔

기사입력 2026-03-13 10:32


102세 할머니, 건강 장수 비결 화제…식사 때마다 족발에 술 한잔
사진출처=더우인

[스포츠조선 장종호 기자] 중국 102세 할머니의 건강 장수 비결이 공개돼 화제다.

중국 매체 타이저우이브닝뉴스와 홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트에 따르면 저장성 타이저우시 마을에 사는 102세 할머니 진바오링은 독특한 생활 방식과 긍정적인 태도로 온라인에서 큰 주목을 받고 있다.

마을 사람들은 그녀를 친근하게 '올드 베이비(Old Baby)'라는 별명으로 부르고 있다.

할머니는 지난 50년간 병원을 찾은 적이 없을 만큼 신체적·정신적으로 건강하다.

그 비결에 대해 가족들은 "할머니는 오전 9시쯤 일어나 세수를 하고 정원에서 햇볕을 즐기며 하루를 시작한다. 오후에는 낮잠을 자고 저녁 7시면 잠자리에 드는데, 하루 평균 15시간 이상을 숙면한다"고 전했다.

식습관 또한 독특하다. 아침에는 만두, 빵, 혹은 완탕을 먹고 점심과 저녁에는 큰 그릇에 담긴 국수나 밥을 즐긴다. 특히 매 끼니마다 돼지 족발을 반드시 먹는데, 하루에 약 225g 정도를 섭취한다.

간식으로는 케이크, 빵, 흑설탕과 대추를 넣은 차를 즐기며, 하루에 오렌지 3개와 달걀 2개를 꼭 챙겨 먹는다. 채소는 거의 먹지 않는 편이다. 또한 매 끼니마다 술을 곁들이는데, 집에는 대추, 용안, 리치 등을 넣어 담근 술 항아리가 가득하다.

비록 다리 관절이 불편해 보행 시 도움을 받아야 하지만 시력이 문제없고 손재주가 좋아 직접 양말을 꿰매거나 신발 밑창을 수선하기도 한다. 아들은 "어머니는 한 번도 누구와 다툰 적이 없고, 근심이 생겨도 금세 잊어버린다. 가족 화합을 가장 중요하게 여기며 평화롭고 행복한 삶을 바라는 것이 어머니의 가장 큰 소망이다"고 말했다.

네티즌들은 "장수의 최고의 약은 자신에게 가장 편안한 방식으로 살며, 마음에 집착하지 않고 과도하게 생각하지 않는 것", "할머니의 긴 수면 시간과 질 좋은 휴식은 요즘 젊은이들보다 훨씬 낫다", "자유롭고 낙천적인 삶이 장수의 비결" 등의 댓글을 게시하고 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

고영욱, 'BJ 폭행' MC 딩동·'술방' 이재룡 싸잡아 비판…"나한테만 엄격"

2.

'56세' 김희정, 아직까지 싱글인 이유 "세상 일찍 떠난 오빠 대신 조카 둘 책임져"

3.

'천만 감독' 장항준 "이젠 돈 많이 버나" 질문에 '한숨'…"지분 조금만 걸어놔, 너무 안타깝다"(비밀보장)

4.

'박봄 언팔' 산다라박, 인간관계 기준 밝혔다 "친해지려면 10년 걸려"

5.

홍진경, 딸 '보정 논란' 후 큰 결심 "해병대 보내는 게 꿈, 유배 보내고 싶어"

연예 많이본뉴스
1.

고영욱, 'BJ 폭행' MC 딩동·'술방' 이재룡 싸잡아 비판…"나한테만 엄격"

2.

'56세' 김희정, 아직까지 싱글인 이유 "세상 일찍 떠난 오빠 대신 조카 둘 책임져"

3.

'천만 감독' 장항준 "이젠 돈 많이 버나" 질문에 '한숨'…"지분 조금만 걸어놔, 너무 안타깝다"(비밀보장)

4.

'박봄 언팔' 산다라박, 인간관계 기준 밝혔다 "친해지려면 10년 걸려"

5.

홍진경, 딸 '보정 논란' 후 큰 결심 "해병대 보내는 게 꿈, 유배 보내고 싶어"

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표] 또또 류현진이다! 8강 선발 확정 → 사이영상 2위 맞대결. 도미니카공화국 산체스와 빅뱅! [마이애미 현장]

2.

죄송합니다, 정말 죄송합니다! 오타니, '투구 불가' 사과는 없었다! 대신 해명 → "계약이 그래요" [마이애미 현장]

3.

[공식 기자회견] 한국 상대는 괴물 좌완이다! → '사이영 만장일치 2위' 크리스토퍼 산체스. 푸홀스 감독 "우리는 계획을 세웠다"

4.

"초대박!" '韓 조별리그 전승 가능하다' 손흥민→김민재→이강인 보유, EPL 출신의 '역대급 예상' 나왔다

5.

'힘 vs 투지' 다윗과 골리앗인가? 현지 언론이 본 한국과 '우주최강' 도미니카전 전망

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.