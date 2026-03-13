박수홍, 53세에 얻은 딸 정말 소중해..바구니 넘치도록 장난감 쇼핑

기사입력 2026-03-13 09:51


박수홍, 53세에 얻은 딸 정말 소중해..바구니 넘치도록 장난감 쇼핑

박수홍, 53세에 얻은 딸 정말 소중해..바구니 넘치도록 장난감 쇼핑

박수홍, 53세에 얻은 딸 정말 소중해..바구니 넘치도록 장난감 쇼핑

박수홍, 53세에 얻은 딸 정말 소중해..바구니 넘치도록 장난감 쇼핑

[스포츠조선 박아람 기자] 방송인 박수홍이 53세에 얻은 딸을 향한 깊은 애정을 드러냈다.

박수홍은 12일 개인 계정에 "늦은 나이에 만난 재이. 시간을 아끼고 아껴가며 열심히 추억을 쌓아가는 중. 행복하다"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진에는 박수홍이 가족과 함께 놀이동산을 찾아 즐거운 시간을 보내는 모습이 담겼다.

그는 딸 재이를 품에서 떼어내지 않고 안고 다니며 회전목마와 케이블카 등을 함께 즐겼다.

또 장난감 가게에 들른 박수홍은 장바구니가 넘칠 정도로 딸의 장난감을 담는 모습을 보였다. 그 와중에도 다른 인형을 꼭 안고 있는 재이의 모습이 앙증맞음을 더했다.

이를 본 누리꾼들은 "수홍님, 바구니에 이미 너무 많이 담으셨습니다 ㅋㅋㅋㅋ", "붕어빵이다", "수홍님 미니미", "진짜 너무 예쁘다" 등의 반응을 보였다.

한편 박수홍은 지난 2021년 김다예와 결혼, 슬하에 딸 한 명을 두고 있다.

tokkig@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이경실, 신내림 받고 무속인됐다 "나 때문에 母 죽었다고…때가 됐다 생각" ('특종세상')

2.

고영욱, 'BJ 폭행' MC 딩동·'술방' 이재룡 싸잡아 비판…"나한테만 엄격"

3.

'사랑과 전쟁' 홍승범, 오은영 솔루션 받고도 이혼...생활고 속 재혼 준비 ('특종세상')

4.

'56세' 김희정, 아직까지 싱글인 이유 "세상 일찍 떠난 오빠 대신 조카 둘 책임져"

5.

'천만 감독' 장항준 "이젠 돈 많이 버나" 질문에 '한숨'…"지분 조금만 걸어놔, 너무 안타깝다"(비밀보장)

연예 많이본뉴스
1.

이경실, 신내림 받고 무속인됐다 "나 때문에 母 죽었다고…때가 됐다 생각" ('특종세상')

2.

고영욱, 'BJ 폭행' MC 딩동·'술방' 이재룡 싸잡아 비판…"나한테만 엄격"

3.

'사랑과 전쟁' 홍승범, 오은영 솔루션 받고도 이혼...생활고 속 재혼 준비 ('특종세상')

4.

'56세' 김희정, 아직까지 싱글인 이유 "세상 일찍 떠난 오빠 대신 조카 둘 책임져"

5.

'천만 감독' 장항준 "이젠 돈 많이 버나" 질문에 '한숨'…"지분 조금만 걸어놔, 너무 안타깝다"(비밀보장)

스포츠 많이본뉴스
1.

죄송합니다, 정말 죄송합니다! 오타니, '투구 불가' 사과는 없었다! 대신 해명 → "계약이 그래요" [마이애미 현장]

2.

[공식발표] 또또 류현진이다! 8강 선발 확정 → 사이영상 2위 맞대결. 도미니카공화국 산체스와 빅뱅! [마이애미 현장]

3.

이런 엉터리 대진표를 봤나? '미국-일본 결승에서 꼭 만나세요' 특별규정 논란...한국은 어차피 DR 이겨도 美 만날 운명

4.

'힘 vs 투지' 다윗과 골리앗인가? 현지 언론이 본 한국과 '우주최강' 도미니카전 전망

5.

"초대박!" '韓 조별리그 전승 가능하다' 손흥민→김민재→이강인 보유, EPL 출신의 '역대급 예상' 나왔다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.