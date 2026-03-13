"오타니 어떻게 상대하냐고? 전 타석 볼넷 주지" 도발에 안넘어간 대인배 "당신 배트 만질 것"

기사입력 2026-03-13 12:26


"오타니 어떻게 상대하냐고? 전 타석 볼넷 주지" 도발에 안넘어간 대인배…
오타니 쇼헤이. AFP연합뉴스

[스포츠조선 나유리 기자]"오타니 상대하려면 전 타석 볼넷을 줄까?"

월드베이스볼클래식(WBC) 일본 야구 대표팀이 8강전에서 베네수엘라와 맞붙는다. 조별예선 C조 2위로 극적 승선한 한국은 14일(이하 한국시각) 도미니카공화국과 맞붙고, C조 1위로 통과한 일본은 8강에서 베네수엘라와 맞대결을 펼치게 됐다. 일본과 베네수엘라의 8강전은 15일 오전 10시 시작한다.

현재 베네수엘라 대표팀 타격코치는 메이저리그의 전설적 홈런타자인 미겔 카브레라다. 카브레라는 2023시즌을 마치고 현역 은퇴했는데, MLB 통산 511홈런 1881타점을 기록한 대표적 강타자다.

카브레라 코치는 일본전을 앞두고 '오타니를 어떻게 상대하면 될까'라는 취재진의 질문에 농담으로 "오타니를 상대하려면 아예 4개 타석을 전부 볼넷을 주는 것도 방법일 수 있다"고 이야기 했다.


"오타니 어떻게 상대하냐고? 전 타석 볼넷 주지" 도발에 안넘어간 대인배…
미겔 카브레라. AP연합뉴스
이 발언이 다시 오타니 쇼헤이를 향했다. 오타니는 마이애미에서 가진 공식 기자회견에서 카브레라 코치의 발언에 대한 질문이 나오자, 웃으면서 "도쿄의 자택에 카브레라의 사인 배트가 놓여져있다. 평소에 배트를 만지면서 기를 받고 있다. 만약 내가 잘 못친다면, 배트가 효험이 없는 것"이라고 농담해 취재진들 사이에서도 웃음이 터졌다. 오타니가 잘치면, 카브레라의 배트로부터 기를 받은 덕분이니 상대팀인 베네수엘라가 속이 쓰릴 수 있고, 반대로 못치게 되면 카브레라의 탓(?)이 되는 셈이다. 농담을 센스있는 답변으로 받아친 오타니다.

하지만 승부는 승부. 실제 베네수엘라가 오타니를 어떻게 상대할지는 모르지만, 그 역시 긴장감을 늦추지 않고 있다.


"오타니 어떻게 상대하냐고? 전 타석 볼넷 주지" 도발에 안넘어간 대인배…
7일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 일본의 경기. 3회말 오타니가 동점 솔로홈런을 치고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.07/
오타니는 "중남미 야구도 우리와 큰 차이가 없다고 생각한다. 규칙도 같고, 경기의 본질도 같다. 당연히 나라마다 특색이 있지만, 기본적으로 모두 1점을 더 얻기 위해 노력하고 있다. 핵심은 같다"고 베네수엘라전에 임하는 각오를 밝혔다.

오타니는 또 "미이애미는 저에게도 좋은 추억이 많은 곳이고, 경기장이 매우 아름답고 경치도 좋다. 내일 경기에서도 분위기가 좋았으면 좋겠다"면서 WBC가 점점 더 많은 관심을 받는 것에 대해 "각국 선수들의 열정과 높은 수준의 경기가 가져온 성과라고 생각한다. 결승전 뿐만 아니라 멋진 경기가 많이 있었다. 점점 더 활기를 띄고 있으며, 선수들의 열정과 몰입이 대회를 성대하게 만드는 것 같다"고 견해를 밝혔다.


나유리 기자 youll@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박수홍, 53세에 얻은 딸 정말 소중해..바구니 넘치도록 장난감 쇼핑

2.

‘음주운전’ 이재룡, 사고 직후 또 술집..‘술타기’ 의혹 속 목격자 “대응 논의 분위기”

3.

'나솔' 6기 영숙, 갑상선암 전이에 오열…"이미 여기저기 퍼져, 어려운 수술"

4.

'재혼' 윤남기, 가슴으로 낳은 딸에 애틋..유치원 졸업식 데이트 "선물 사주기"

5.

박진희, ♥판사 남편과 '혼전임신' 고백…"결혼식 전까지 숨겼다"

스포츠 많이본뉴스
1.

김도영 '이상 기류' 감지! → '립서비스' 없이 소신발언! "도쿄돔 보다 타구 안 나가" [마이애미 현장]

2.

"반갑다 내 아들!" 마이애미에서 뜻밖의 만남? 토종 거포 안현민의 특별한 손님…도미니카전 '힘' 될까

3.

우리가 고등학생도 아니고 → 이정후 일갈! "각 나라 최고, 프로끼리 싸우는 거다" [마이애미 현장]

4.

'추가 징계無 → 방출설 일축' 도박 4인방, 마침내 팀 합류…롯데의 확고한 속내 [부산포커스]

5.

韓축구 대박사건! 손흥민 후계자는 이강인! 英언론 독점 '토트넘, LEE 영입 재추진'...뿐만 아니다, 아스널-첼시-뉴캐슬-AV도 '러브콜'

스포츠 많이본뉴스
1.

김도영 '이상 기류' 감지! → '립서비스' 없이 소신발언! "도쿄돔 보다 타구 안 나가" [마이애미 현장]

2.

"반갑다 내 아들!" 마이애미에서 뜻밖의 만남? 토종 거포 안현민의 특별한 손님…도미니카전 '힘' 될까

3.

우리가 고등학생도 아니고 → 이정후 일갈! "각 나라 최고, 프로끼리 싸우는 거다" [마이애미 현장]

4.

'추가 징계無 → 방출설 일축' 도박 4인방, 마침내 팀 합류…롯데의 확고한 속내 [부산포커스]

5.

韓축구 대박사건! 손흥민 후계자는 이강인! 英언론 독점 '토트넘, LEE 영입 재추진'...뿐만 아니다, 아스널-첼시-뉴캐슬-AV도 '러브콜'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.