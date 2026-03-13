신봉선♥유민상, '결혼설' 이후 다시 만났다...핑크빛 재점화

|
[스포츠조선 김준석 기자] 신봉선과 유민상의 또 한번 핑크빛 분위기를 재점화 한다.
이들은 허경환을 만나자마자 "요즘 많이 들떠있더라", "예전과 달리 변했다" 등 폭로를 이어가 허경환을 진땀 흘리게 했다.
그러면서 이들은 요즘 대세로 떠오른 허경환이 초심을 잃지 않게끔 도와주기 위해 '허경환 들뜸 방지 위원회'로 뭉쳤다고 밝혀 모두를 폭소케 했다.
또한 이들은 대한민국에서 내로라하는 코미디언들답게 각자가 지금까지 롱런할 수 있었던 비결을 공개했다.
김수용은 기적적으로 일어나자마자 눈앞에 펼쳐진 참혹한 광경에 놀랐던 당시 상황을 밝혔다. 과연 그에게 무슨 일이 있었을지 궁금증을 자아낸다.
한편, 스케줄을 마치고 뒤늦게 합류한 유민상과 신봉선 사이에 묘한 핑크빛 기류가 포착돼 모두의 이목을 집중시켰다.
신봉선의 개인 유튜브 채널에서 진행된 연애 콘텐츠에서 최종적으로 서로를 선택했던 둘은 한때 결혼설까지 휘말린 바 있다.
이날 유민상은 역대급 폭탄 발언을 해 현장에 있던 모두를 충격에 휩싸이게 했다는 후문이다. 현장을 초토화시킨 유민상의 폭탄 발언은 무엇일지, '웃음 만발' 재미 가득한 레전드 코미디언들의 만남은 15일 밤 9시 방송되는 SBS '미우새'에서 확인할 수 있다.
