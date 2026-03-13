김도영 '이상 기류' 감지! → '립서비스' 없이 소신발언! "도쿄돔 보다 타구 안 나가" [마이애미 현장]
|마이애미(미국)=한동훈 기자
|9일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 호주의 경기, 9회초 김도영이 볼넷을 얻어내며 환호하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.09/
[마이애미(미국)=스포츠조선 한동훈 기자] 대표팀 간판타자 김도영(KIA)이 '론디포파크'에서 타격 훈련을 마치고 솔직한 평가를 내놓았다.
김도영은 13일(이하 한국시각) 미국 마이애미 론디포파크에서 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 훈련을 소화한 뒤 공식 기자회견에 참석했다.
류지현 감독이 이끄는 한국 야구대표팀은 14일 같은 장소에서 도미니카 공화국과 준결승 티켓을 두고 격돌한다.
김도영은 "도쿄돔 보다 타구가 안 나가는 느낌을 받았다. 조금 더 어수선한 느낌도 받았다. 집중하는 데 신경을 더 써야 될 것 같다"고 신중하게 평가했다.
미국 남동부에 위치한 마이애미의 론디포파크는 도미니카 공화국 안방이나 다름없다. 일방적인 상대 응원 속에 경기를 펼쳐야 한다.
김도영은 "엄청난 열기가 놀랍고 신기했다"며 혀를 내둘렀다. 김도영은 12일 열린 도마니카 공화국과 베네수엘라의 D조 최종전을 직접 관람했다.
김도영은 "하지만 뒤로 갈수록 금방 적응했다. 경기를 할 때에도 이런 느낌일 것 같다. 상대방과 싸우는 것이다. (분위기는)경기하는 데 지장 없을 것"이라고 내다봤다.
김도영도 언젠가 이 꿈의 무대에 오기를 희망한다.
|8일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 대만의 경기, 8회말 2사 1루 김도영이 1타점 동점 2루타를 치고 환호하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.08/
|8일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 대만의 경기, 6회말 1사 1루 김도영이 재역전 2점홈런을 치고 환호하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.08/
김도영은 "훌륭한 선수들과 어깨를 맞대고 야구하는 것만으로 영광이다. 항상 배우는 자세로 경기와 훈련에 임한다. 이번에도 마찬가지로 너무 많은 성장을 거둔 대회라고 생각한다"고 겸손하게 말했다.
도미니카 공화국과 샌디에이고 파드리스의 간판타자 페르난도 타티스 주니어를 좋아한다.
김도영은 "전부터 좋아했던 타티스 주니어 선수를 유심히 지켜봤다. 역시나 너무 멋진 선수다. 확실히 강력한 상대다"라고 감탄했다.
김도영은 "아직 부족한게 너무 많지만 그래도 내가 어느정도 위치에 있는지 확인할 수있는 무대이다. 후회없이 내가 할 수 있는 플레이 최선다해서 해보고 싶다"고 기대했다.
한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com
