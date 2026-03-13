‘음주운전’ 이재룡, 사고 직후 또 술집..‘술타기’ 의혹 속 목격자 “대응 논의 분위기”

최종수정 2026-03-13 10:05

[스포츠조선 박아람 기자] 음주운전 혐의로 입건된 배우 이재룡이 사고 직후 또 다른 술자리에 들른 정황이 확인됐다.

13일 '연합뉴스TV' 취재에 따르면 이재룡은 지난 6일 밤 11시쯤 서울 강남구에서 차량 사고를 낸 뒤, 청담동 자택에 차를 주차했다. 이후 자택에서 도보로 약 20분 거리에 있는 식당으로 이동한 것으로 파악됐다.

이 식당에서 이재룡은 미리 와 있던 지인들과 합류했다. 이들은 증류주 한 병과 안창살 2인분을 주문한 것으로 전해졌다.

당초 사고 직후 지인의 집으로 향한 것으로 알려졌던 이재룡이 이후 별도의 술자리를 가진 정황이 드러난 것이다. 다만 이 자리에서 이재룡이 실제로 술을 마셨는지는 확인되지 않았다.

지인들이 식당에 도착한 시각이 밤 11시 10분쯤으로 사고 직후였고, 주문한 음식의 양도 많지 않았던 점 등을 고려할 때 해당 모임이 갑작스럽게 마련됐을 가능성도 제기된다.

경찰은 이 자리에서 이재룡이 이른바 '술타기'를 시도했을 가능성을 염두에 두고 수사를 이어가고 있다. '술타기'는 사고 이후 추가로 술을 마셔 사고 당시의 정확한 음주량을 파악하기 어렵게 만드는 행위를 의미한다.

경찰은 지난 10일 소환 조사에서도 사고 이후 식당을 찾은 경위와 당시 음주 여부, 음주량 등을 집중적으로 조사한 것으로 전해졌다.

당시 이재룡을 목격했다는 식당 관계자는 "검은 마스크로 얼굴을 가린 채 들어왔고, 술에 상당히 취해 보였다"고 말했다. 이어 "사고 이후 대응 방안을 논의하는 분위기였고, 식당을 나갈 때도 누군가와 계속 통화하고 있었다"고 당시 상황을 전했다.


이재룡은 지난 6일 밤 서울 지하철 청담역 인근에서 차량을 몰다 중앙분리대를 들이받은 뒤 현장을 벗어난 혐의를 받고 있다. 검거 당시 그의 혈중알코올농도는 면허 정지 수준이었던 것으로 확인됐다.

이재룡은 지난 10일 경찰 조사 이후 취재진과 만나 "당일 바로 혐의를 인정했다"며 "가드레일을 들이받은 사실을 인지하지 못해 계속 운전했다. 앞으로 진행될 법적 절차에 성실히 임하겠다"고 밝혔다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

