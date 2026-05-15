임지연, ♥이도현 질투하겠네 "허남준에 밸런타인데이 선물 받아, 헤어지기 싫다"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 임지연과 허남준이 남다른 케미를 자랑했다.

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15일 엘르 코리아 공식 유튜브 채널에서는 임지연과 허남준의 인터뷰 영상이 게재됐다.

두 사람은 SBS '멋진 신세계'에서 함께 호흡을 맞추며 절친이 되었다. 제작진은 "두 분 엄청 친하다는데 어색해 보인다"고 말을 꺼냈고 허남준은 "저희 엄청 친하다"고 밝혔다.

두 사람은 첫인상과 현인상에 대해 이야기를 나눴다. 임지연은 "배우로서 허남준이라는 배우를 봤을 때 차갑고 도도하고 냉정한 이미지였는데 만나고 나니까 첫 만남부터 편안했다. 알고 보니 너무 강아지같더라. 자꾸 강아지 같고 장난치고 싶었다"라고 밝혔다. 허남준 역시 임지연에 대해 "카리스마가 넘칠 거 같았다. 근데 너무 따뜻해서 저야말로 놀랐다"고 밝혔다.

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서로의 TMI도 이야기했다. 임지연은 "남준이는 고기를 먹는 다이어트를 하고 있다"고 밝혔고 허남준은 "누나는 한창 유행할 때 두쫀쿠를 하루에 2개씩 먹었다"고 밝혔다. 임지연은 "(허남준이) 두쫀쿠를 준 적이 있었다. 그때 밸런타인데이였는데 반강제로 받았다"며 "그때 남준이가 준 두쫀쿠가 너무 맛있어서 기억에 남는다"고 밝혔다.

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두 사람은 서로에 대한 칭찬도 계속 이어갔다. 허남준은 "성격이 정말 의외였다. 제가 살면서 본 몇 안 되는 정말 성격이 좋은 분이었다. 제가 장난을 쳐도 잘 받아주고 웃어주려고 노력했다"고 밝혔다.

임지연은 "그런 게 있지 않냐. 상대 배우랑 호흡이 잘 맞아야 되니까 노력하는 순간이 많아지는데 남준이는 첫만남부터 크게 그런 게 없었다. 되게 오랫동안 안 편한 동생이자 친구 같아서 그런 부분이 의외였다 그래서 요즘 맨날 헤어지기 싫다 얘기한다. 정이 많이 들었다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com