'다산맘' 김지선, 가슴성형 만족도 최상 "'크게 하라'는 남편 의견 반영, 내가 봐도 '므흣'"(동치미)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 개그우먼 김지선이 네 아이를 키우며 겪었던 몸의 변화와 함께 가슴 성형을 결심하게 된 솔직한 사연을 털어놨다.

Advertisement

23일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미'에서는 '요즘 엄마 되기 위해 이렇게까지 해봤다'라는 주제로 이야기가 펼쳐진 가운데, 조혜련, 김지선, 이경실이 출연해 거침없는 입담을 뽐냈다.

이날 김지선은 네 아이를 모두 모유수유했다며 출산과 육아로 인해 달라진 몸의 변화를 솔직하게 고백했다. 그는 "첫째하고 막내하고 다섯 살밖에 차이 안 난다. 계속 공장이 가동이 된 거다. 그렇게 공장을 멈추니 가슴이 달라졌다"고 털어놔 웃음을 자아냈다.

이어 "볼륨감이 사라지니까 기지개를 하면 속옷이 같이 올라갔다"면서 "골프를 쳐도 속옷을 계속 내리는 게 루틴이 됐다"고 덧붙이며 현실감 넘치는 고충을 전했다.

Advertisement

이에 이경실은 "그냥 절벽이다"라고 거들었고, 조혜련 역시 "풍선을 불고 바람이 빠진 느낌"이라고 받아쳐 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.

Advertisement

결국 김지선은 가슴 성형 수술을 결심하게 됐다고 밝혔다. 그는 "남편도 원래 원하지는 않았지만, 내가 원하면 하라고 했다"면서 "소개를 받아 병원을 갔다. 날짜를 잡아서 누워 있는데 '이왕 할 거면 크게 해'라고 하더라. 그걸 옆에서 간호사가 듣고 '이왕 할 거 남편은 크게 하기를 원함'이라고 차트에 적었다"고 말해 폭소를 더했다.

수술 이후 만족감도 솔직하게 드러냈다. 김지선은 "수술 중 가장 만족감이 높은 게 가슴수술이다. 내가 보면서도 만족스럽다"면서 "거울을 보면 너무 좋다. 미소가 달라졌다. 남편 의견도 넉넉하게 반영됐다"고 밝혀 눈길을 끌었다.

Advertisement

이어 "옷 입는 것도 달라졌다"며 성형 이후 달라진 자신감을 전했다. 다만 예상치 못한 난감한 상황도 있었다고. 그는 "수술 후 시어머니와 시누이가 '어디 한번 보자'라고 했다. 제가 난감해하니까 어머니가 '목욕탕도 같이 갔는데 뭐 어때. 한 번만 보자'라고 하셨다"며 당시를 떠올렸다.

Advertisement

김지선은 "시어머니는 포기를 모르는 분"이라며 결국 웃옷을 들어 성형한 가슴을 보여주게 됐다고 털어놨다. 이어 "두 분 다 예쁘다면서 뚫어지게 보더라. 어디 병원에서 했냐고도 물었다"고 덧붙여 또 한 번 웃음을 안겼다.

한편 김지선은 지난 2003년 비연예인 남편과 결혼했으며 슬하에 3남 1녀를 두고 있다.