다영, '태닝 피부' 해명 "우주소녀 시절 전신 메이크업… 클렌저 2주에 한 통씩 썼다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 우주소녀 출신 다영이 활동 당시 피부 톤 때문에 전신 메이크업까지 했던 고충을 털어놨다.

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23일 방송된 MBC '전지적 참견 시점'에서는 우주소녀 막내에서 '핫걸'로 180도 변신한 솔로 가수 다영의 모습이 공개됐다.

이날 MC들은 다영의 건강미 넘치는 피부 톤에 감탄했다. 양세형은 "외국 사람 같다"고 말했고, 다영은 "제주도 사람이다. 영어 못 한다"라고 받아쳐 웃음을 안겼다.

이어 전현무는 "방금 태닝숍에서 나온 사람 같다"고 말했고, 홍현희 역시 "어떤 태닝숍 다니냐"고 궁금해했다. 이에 다영은 "많은 분들이 태닝한 줄 아는데 태닝이 아니라 원래 제 피부"라고 해명했다.

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다영은 우주소녀 활동 당시에는 지금과 달리 밝은 피부 표현을 위해 고충이 많았다고 털어놨다. 그는 "우주소녀 할 때는 몸까지 베이스 메이크업을 했다. 파운데이션도 훨씬 밝은 3호를 썼다"고 밝혔다.

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이어 "얼굴만 뜨면 가부키 같으니까 전신을 다 발라야 했다"며 "폼클렌저를 진짜 2주에 한 통씩 썼다. 전신으로 닦아야 하니까"라고 말해 모두를 놀라게 했다.

그러면서 "지금은 너무 편하다"고 덧붙이며 현재 자신의 피부 톤을 자연스럽게 드러내고 있는 근황도 전했다.

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olzllovely@sportschosun.com