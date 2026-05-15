'정체성과 문화를 담았다' 충북청주FC, 마더그라운드와 'CONNNECTING' 협업 컬렉션

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[스포츠조선 박찬준 기자]충북청주프로축구단(대표이사 김현주)이 라이프스타일 브랜드 마더그라운드(대표 이근백)와 협업한 컬렉션 'CONNNECTING'을 선보였다.

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이번 협업은 단순한 MD 상품 출시를 넘어, 충북청주FC의 정체성과 서포터즈 문화를 담아낸 라이프스타일 프로젝트로 기획됐다. 충북청주FC와 마더그라운드는 구단의 아이덴티티를 반영한 협업 스니커즈를 비롯해 모자, 양말 등 다양한 제품군을 출시할 예정이다.

핵심 콘셉트는 'CONNNECTING'(N 3개)이다. 일반적인 'Connecting'이 아닌, N을 세 번 사용한 표현은 충북청주FC 서포터즈 '울트라스NNN'을 상징하며, 팀과 서포터즈, 팬들이 하나의 공동체로 더욱 끈끈하게 연결된다는 의미를 담고 있다.

컬렉션은 구단 아이덴티티와 실용성에 초점을 맞춰 기획됐다. 경기장 안에서만 머무는 응원이 아닌, 팬들이 일상에서도 자연스럽게 충북청주FC를 경험할 수 있도록 디자인 요소를 반영했으며, 협업 스니커즈와 모자, 양말 등 다양한 제품군으로 구성해 활용도를 높였다. 또한 팀과 팬을 연결하는 새로운 팬 라이프스타일 문화를 제안하는 데 의미를 뒀다.

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15일 공개된 화보 이미지에는 'CONNNECTING'의 메시지를 시각적으로 담아냈다. 충북청주FC의 대학생 마케터 블루드리머즈 4기가 모델로 직접 참여하며, 팀과 팬이 함께 만들어가는 문화를 감각적으로 표현했다.

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이근백 마더그라운드 대표는 "충북청주FC와 서포터즈가 함께 만들어온 응원 문화와 연대감을 제품 안에 담아내고 싶었다"며 "이번 컬렉션이 팬들에게 팀을 일상 속에서 더욱 가깝게 느끼고, 서로의 소속감을 나누는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.

김현주 충북청주FC 대표이사는 "이번 협업은 충북청주FC만의 아이덴티티를 새로운 방식으로 팬들에게 선보이는 의미 있는 프로젝트"라며 "팬들이 경기장뿐만 아니라 일상에서도 충북청주FC와 함께하며 구단에 대한 애정과 소속감을 더욱 깊게 느낄 수 있길 바란다"고 말했다.

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한편, 협업 컬렉션은 18일부터 판매를 시작한다. 18일부터 24일까지 일주일간 얼리버드 프로모션이 진행된다. 대표 상품인 협업 스니커즈는 얼리버드 기간에 한해 정가 10만8000원에서 8만9000원으로 특별 할인 판매되며, 이후에는 정상가로 판매될 예정이다.

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충북청주FC는 23일 청주종합경기장에서 열리는 화성FC와의 '하나은행 K리그2 2026' 13라운드 홈경기에서 '마더그라운드 보부스토어 73 in 청주'를 운영할 예정이다. 현장에서는 이번 컬렉션 제품 전시 및 판매와 함께 팬들이 직접 제품을 경험할 수 있는 공간을 마련해 특별한 브랜드 경험을 제공할 계획이다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com