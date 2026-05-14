이강철 감독 파격 선언, 타율 2할1푼 떨어진 신인 유격수 "아무리 못 쳐도 주전이다" [수원 현장]

29일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 LG의 경기. KT 이강민이 수비를 하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.29/

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[수원=스포츠조선 김용 기자] "방망이는 아무리 못 쳐도 안 뺀다. 주전이라는 인식을 심어줄 것이다."

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KT 위즈 이강철 감독이 신인 유격수 이강민에 대한 깊은 신뢰를 드러냈다.

이강민은 유신고를 졸업하고 지난해 신인드래프트 2라운드에 KT이 뽑힌 신인 선수. 공-수 모두에서 고교 선수 이상의 기량을 발휘, 일찌감치 이 감독의 눈도장을 받았다. KT는 FA 시장에서 박찬호(두산) 영입전에 뛰어들었는데, 두산에 패했다. 외부 수혈이 불가능해지자, 이 감독은 아예 이강민을 주전 유격수로 키우겠다고 공언했다.

개막부터 엄청났다. 소문대로 수비는 안정감이 있었고, 의외의 소득은 방망이. 개막전부터 불꽃타를 터뜨리더니 기대 이상의 활약을 보여줬다.

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하지만 프로는 만만치 않은 곳. 수비는 그대로지만, 방망이 성적이 뚝 떨어졌다. 13일 기준 타율이 2할1푼. 최근 10경기는 1할1푼8리다. 타점도 1개도 없다.

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아무래도 집요한 분석과 약점 공략을 하는 프로 무대에서 신인 선수가 계속 자기 기량을 유지하는 건 쉽지 않다. 체력적으로도 지칠 수밖에 없다. 이렇게 매일 경기를 뛰어본 경험이 없기 때문이다.

28일 잠실야구장에서 열린 KT와 LG의 개막전. KT가 11대7로 승리했다. 승리의 기쁨을 나누는 KT 이강철 감독과 이강민의 모습. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.03.28/

하지만 이강민은 계속해서 주전이다. 14일 SSG 랜더스전을 앞두고 만난 이 감독은 "많이 힘들 거다. 힘들어 보이면 빼주려고도 했는데, 어차피 주전으로 점찍고 기용한 선수다. 정말 힘들어할 때 한 경기씩 빼주는 정도지 한 번 주전으로 정해졌으면 계속 주전으로 나가야 한다. 지금 대신 나간다고 확 나은 선수도 없다"고 밝혔다.

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그렇다면 타율이 1할대로 떨어져도, 정말 극심한 부진을 보여도 계속 주전일까. 이 감독은 "타격에 있어 성적 하한선은 없다. 수비만 하면 된다. 주전이라는 인식을 확실히 심어줄 것이다. 만약 급하면 7~8회 대타를 쓰면 된다. 물론 우리가 초반 잘 나갈 때는 이강민을 포함해 하위 타순에서 찬스를 만들고 점수가 나고 했다. 지금은 이강민에서 흐름이 끊기는 경우도 많다. 그래서 최근 경기는 점수 내기가 더 어렵다. 그래도 주전으로 나가야 한다"고 강조했다.

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수원=김용 기자 awesome@sportschosun.com