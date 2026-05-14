'또' KIA 2번타자 바꿨다, 이범호의 단언…"김도영은 2번 생각 안 한다"[광주 현장]

5일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 한화의 경기. 5회말 2사 KIA 김도영이 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.05/

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] "김도영은 2번까지는 생각 안 하고 있다."

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이범호 KIA 타이거즈 감독이 14일 광주 두산 베어스전에 앞서 '김도영을 2번타자로 기용할 생각은 없다'고 단언했다. 김도영의 주요 임무는 득점권에서 가능한 많은 타점을 올리는 것. 그러려면 3번 또는 4번 타순에 있어야 팀에 도움이 된다는 계산이다.

이 감독은 "2번 자리는 굉장히 중요하다. 그런데 야구는 만드는 게 아니라 해결하는 게 가장 중요하다. 아무리 많이 만들어도, 만루를 10번 만들어도 점수를 못 내면 지는 게 야구다. 우선 해결하는 것에 가장 중점을 둬야 한다고 생각한다"고 강조했다.

이 감독은 이어 "주자 없는 상황에서 가장 잘 치는 타자가 걸리면 아무 의미 없이 솔로 홈런 한 대 맞으면 되니까. 두려울 게 없지 않겠나. 모르겠다. 나는 야구를 할 때 찬스가 많이 걸릴 때 해결하는 선수가 더 높은 점수를 받는다고 생각한다. (김)선빈이를 3번에 뒀던 이유도 초반에 우리한테 어떻게든 찬스가 많이 걸려야 점수를 낼 수 있으니까. 그런 것을 신경 썼던 것이다. (김)도영이를 2번까지 올리고 싶은 생각은 없고, 지금 (박)재현이가 워낙 잘해 주고 있다. 선빈이를 당기고, 3번이나 4번에 도영이를 두는 게 팀으로선 가장 이상적"이라고 설명했다.

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KIA는 전날 장단 9안타로 9점을 뽑아 두산에 9대2로 승리하고, 2연패에서 벗어났다. 그럼에도 두산 좌완 선발투수 웨스 벤자민을 고려해 1번타자 박재현을 제외하고는 전부 우타자로 배치하면서 라인업에 대폭 변화를 줬다.

6일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 한화의 경기. KIA 김선빈이 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.06/

9일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 KIA의 경기. KIA 박상준이 타석을 준비하고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.09/

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전날 2번타자로 나섰던 좌타자 박상준은 벤치에서 대기하고, 이날은 김선빈이 2번타자로 나선다. 김도영이 3번, 아데를린 로드리게스가 4번 타순에 들어갔다.

KIA는 박재현(우익수)-김선빈(지명타자)-김도영(3루수)-아데를린(1루수)-김호령(중견수)-윤도현(2루수)-한승연(좌익수)-김태군(포수)-박민(유격수)으로 선발 라인업을 꾸렸다. 선발투수는 최근 페이스가 가장 좋은 황동하다.

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이 감독은 "잘 치는 순서대로 한 타석이라도 더 돌아오게 바꿨다. 벤자민이 왼쪽 타자한테 던지는 구종이 까다롭고, 팔 각도도 우타자한테 유리할 것 같아서 우타자를 배치했다. 벤자민이 내려가자마자 좌타자를 쓰면 된다. 초반이 중요할 것 같다. (황)동하가 컨디션도 좋고, 전부터 선빈이 2번 기용을 고민했다. 2번에서 자꾸 끊기다 보니까. 어제(13일)는 (박)상준이가 잘해 줬는데 오늘은 하나씩 당겨서 치게 하려고 한다"고 밝혔다.

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외국인 타자 아데를린은 4번타자로 시험대에 오른다. 아데를린은 햄스트링 부상으로 이탈한 해럴드 카스트로의 단기 대체 외국인 선수로 KIA에 합류해 8경기에서 5홈런, 13타점을 기록했다. 타율은 2할5푼으로 낮은 편인데, OPS가 1.005에 이른다. 득점권 타율은 3할이다. 일단 치면 영양가가 높다.

이 감독은 "장단점이 있다. 이 친구(아데를린)가 매력적이라고 느끼는 이유는 꼭 해야 할 때는 한다. 중요할 때 친다. 8경기에 타점이 13개니까. 그정도면 200타점 페이스다. 집중할 때 집중할 줄 안다는 느낌도 있고, 중요한 것은 중심 타선은 주자가 있을 때 치는 타자가 중요하다. 쳐줘야 할 때 치지 못하면 어려워진다. 그런 상황에 아데를린이 잘 치고 있어서 잘 적응하지 않을까 생각한다"고 믿음을 보였다.

6일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 한화의 경기. 6회말 2사 KIA 아데를린이 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.06/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com