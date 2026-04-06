'군체' 연상호 감독 "지창욱, '이렇게 잘생긴 사람도 열심히 살다니' 감탄"

영화 '군체' 제작보고회가 6일 오전 서울 용산CGV에서 열렸다. 지창욱이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.6/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '군체'를 연출한 연상호 감독이 배우 지창욱의 열정에 감탄을 표했다.

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연상호 감독은 6일 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 열린 영화 '군체' 제작보고회에서 "지창욱을 보면서 '이렇게 잘생긴 사람도 열심히 사는구나'하고 스스로 반성하게 됐다"라고 했다.

5월 개봉하는 '군체'는 정체불명의 감염사태로 봉쇄된 건물 안, 고립된 생존자들이 예측할 수 없는 형태로 진화하는 감염자들에 맞서 벌이는 사투를 그린 영화로, '부산행', '반도', '얼굴'의 연상호 감독이 메가폰을 잡았다.

지창욱은 둥우리 빌딩 보안팀 직원 최현석 역을 연기했다. 그는 "현희(김신록)의 남동생이자, 빌딩 보안 요원직원"이라며 "하반신 마비인 누나와 빌딩에서 데이트를 하다가, 어떤 큰 사건을 마주하게 된다. 현장에서 열심히 뛰어다녔고, 누나와 함께 이 위기에서 살아남기 위해 고민을 많이 하는 인물이다"라고 전했다.

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이에 연 감독은 "지창욱을 보면서 느낀 건 '저렇게 잘생긴 사람도 열심히 사는구나' 싶었다. 스스로 반성하게 됐다. 그동안 나는 뭘 하고 산 건가 싶었다. 지창욱은 정말 열심히 하고, 감정 연기, 액션 등 못하는 게 없다"고 극찬을 아끼지 않았다.

또 현장에서의 에피소드를 떠올리며 "지창욱이 어떤 한 장면을 몇 번 찍었는데, 본인 스스로 연기가 마음에 안 들었나 보더라. 저는 그런 마음인 줄 모르고, 가벼운 마음으로 집에 갔는데 (지창욱이) 문자로 '연기 준비를 잘 못한 것 같다. 죄송하다'고 보냈더라. 그걸 보면서 '이렇게까지 진심이라고?' 싶었다. 또 반성하게 됐다(웃음). 액션 연기를 보면서도 정말 깜짝 놀랐다. 지창욱의 몸놀림만으로 가는 롱테이크 액션신이 있는데 볼 만하다"고 기대를 당부했다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com