김소영, 준비된 상체와 그렇지 않은 하체..♥오상진도 몰랐을 일급비밀

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[스포츠조선 박아람 기자] 방송인 김소영이 꾸밈없는 일상을 공개하며 반전 매력을 드러냈다.

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김소영은 최근 개인 계정에 "최선을 다해 예쁜 척. 콘텐츠팀과 촬영할 때 내가 잘해야 빨리 끝나기 때문!!!"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.

이어 그는 "그나저나 아직 고무줄 바지밖에 안 들어가는데... 출산하고 며칠 지나야 예전 옷이 맞을까요?"라고 덧붙이며 출산 후 근황도 전했다.

공개된 사진 속 김소영은 촬영을 위해 메이크업과 스타일링을 완벽하게 마친 모습이다. 화사한 상의와 단정한 헤어스타일로 밝은 분위기를 자아냈지만, 카메라에 잡히지 않는 하반신에는 편안한 검정색 고무줄 바지를 착용해 눈길을 끌었다.

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특히 방송용으로 꾸민 상체와 현실적인 하체 패션의 대비가 웃음을 자아냈다.

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이에 대해 김소영은 "쉿! 일급비밀. 준비된 상체와 그렇지 않은 하체^^"라고 설명하며 특유의 유쾌한 입담을 더했다.

한편 김소영은 지난 2017년 오상진과 결혼했으며, 2019년 첫째 딸을 출산했다. 이어 지난달 둘째 아들을 품에 안았다.

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tokkig@sportschosun.com