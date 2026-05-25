이준, 생활고 트라우마 고백 "칫솔에도 바퀴벌레 있던 집, 지금도 늘 확인해" ('유퀴즈')

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[스포츠조선 이우주 기자] '유퀴즈' 이준이 학창시절 생활고를 고백한다.

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24일 tvN '유퀴즈 온 더 블럭' 측은 '바퀴벌레 피하려고 몰래 학교 연습실에 살았던 고등학생 이준'이라는 제목의 예고 영상을 공개했다.

서울예고 무용과 출신인 이준은 연습실에서 살다시피 했다고. 이준은 "사람이 들어갈 수 있는 긴 캐비닛이 있다. 거기 들어가있다가 경비아저씨가 순찰을 돌고 나가면 문을 잠근다. 그때 나가는 거다"라며 "불 꺼진 연습실이 진짜 무섭다. 거기서 춤 연습하고 잤다"고 털어놨다.

이준이 치열하게 춤 연습을 하며 학교에서 지내야 했던 이유가 있었다. 이준은 "그 당시 집이 너무 어렵다 보니까 바퀴벌레가 너무 많았다"며 "지금도 못 고친 습관이 '1박 2일'에서 취침하면 지금도 베개를 들어보는 습관이 있다. 항상 베개를 들면 네 마리가 있었고 양치를 하려고 화장실에 가면 칫솔모에 바퀴벌레가 있었다"고 고백했다.

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이준은 "살던 집이 아직도 있다. 가끔 가면 그 당시로 돌아간 거 같은 기분이다. 그러다 집에 오면 지금 집은 좋으니까 기분이 너무 이상하다. 내가 그때에 비해 나아진 게 없는 거 같은데 내가 이렇게 많은 걸 누리고 살고 받고 있는구나 싶다"고 털어놨다.

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한편, 이준이 출연하는 tvN '유퀴즈 온 더 블럭'은 오는 27일 저녁 8시 45분에 방송된다.

wjlee@sportschosun.com