'짱구 엄마'의 마지막 인사...故 강희선 성우 장남이 전한 절절한 심경

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[스포츠조선 김수현기자] '짱구는 못말려' 봉미선과 맹구, 서울·부산 지하철 안내방송 등 수많은 목소리로 사랑받은 故 강희선 성우의 마지막 길이 공개됐다.

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14일 한국성우협회는 공식 SNS를 통해 "성우협회는 지난 7월 4일 소천하신 故 강희선 성우님을 잘 배웅하고 돌아왔다"고 전하며 추모 영상을 게재했다.

협회는 "한국성우협회 회원들과 대한민국 각 방송사 관계자, 시청자, 팬분들의 추모 물결이 3일 동안 강희선 성우님 곁을 지켜주셨다. 깊이 감사드린다"고 밝혔다.

함께 공개된 영상에는 고인의 장남이 직접 감사 인사를 전하는 모습도 담겼다.

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고인의 아들은 "갑작스럽게 어머니께서 돌아가시게 돼 3일장을 치르게 됐다"며 "장례 기간 동안 많은 분들의 애도와 위로를 받으며 큰 힘과 위안을 얻었다. 한 분도 빠짐없이 찾아와 주신 성우협회 관계자분들께 진심으로 감사드린다"고 말했다.

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이어 "무엇보다 일반인 팬분들이 많이 찾아와 위로해주셨다"며 "앞으로 장남으로서 어머니의 뜻을 이어받아 대중문화 콘텐츠를 만들어가는 제작자이자 투자자, 배우로 더욱 성장해 나가겠다"고 고개 숙여 감사의 뜻을 전했다.

故 강희선 성우는 KBS 성우 15기로 데뷔해 첫 더빙 작품인 애니메이션 '빨간 머리 앤'을 시작으로 '베르사유의 장미', '공각기동대', '캡틴 플래닛' 등 수많은 작품에서 활약하며 국내를 대표하는 여성 성우로 자리매김했다.

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또한 1996년부터는 서울 지하철 1~8호선과 부산 지하철 1~4호선 안내방송을 맡아 수많은 시민들에게 익숙한 목소리로 사랑받았다.

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젊은 세대에게는 애니메이션 '짱구는 못말려'의 봉미선과 맹구 목소리로 더욱 친숙했다. 재치 있는 코믹 연기부터 따뜻한 감성 연기까지 폭넓은 연기 스펙트럼으로 오랜 시간 사랑을 받았다.

고인은 KBS 성우극회장(2013~2016년)과 한국성우협회 수석부이사장을 역임하며 후배 양성과 성우 문화 발전에도 힘썼다.

하지만 2021년 대장암 진단을 받은 뒤 암 전이와 함께 시한부 2년을 선고받아 안타까움을 안겼고, 끝내 지난 4일 별세했다. 향년 59세.

shyun@sportschosun.com