'韓 월드컵 스타' 오현규 최악의 날벼락 또또 피했다...루카쿠 합류 절대 없어 '에이전트 직접 부인'

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 결승골을 넣은 오현규가 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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[스포츠조선 김대식 기자]오현규의 입지를 흔들 수 있었던 이적설이 사실이 아닌 것으로 밝혀졌다

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이탈리아 이적시장 전문가인 니콜로 스키라는 6일(이하 한국시각) 개인 SNS를 통해 "페네르바체와 베식타스가 로멜루 루카쿠 영입에 관심을 보이고 있다. 나폴리는 이 스트라이커를 매각하는 대가로 1000만유로(약 175억원)를 요구하고 있다. 루카쿠는 연봉 800만유로(약 140억원)를 받고 있으며 계약은 2027년 6월에 만료된다"고 밝혔다.

그러나 이는 사실이 아니었다. 튀르키예 매체인 파나틱이 14일 보도한 바에 따르면 루카쿠 에이전트인 페데리코 파스토렐로는 베식타시 이적설을 전격 부인했다. 매체는 '앞서 이탈리아 언론들은 나폴리를 떠날 것으로 예상되는 벨기에 출신 공격수 루카쿠가 베식타스의 영입 명단에 올랐다고 보도한 바 있다. 하지만 루카쿠의 에이전트인 파스토렐로는 이러한 주장을 정면으로 부인했다'고 보도했다

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 경기를 펼치는 오현규의 모습. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

파스토텔로는 "루카쿠와 관련해 베식타스 구단 관계자들과 그 어떤 논의도 나눈 적이 없다"라고 단언했다. 그는 베식타시 이적 협상 보도가 사실이 아님을 강조하며 "베식타스 보드진과의 회동이나 접촉에 대한 모든 주장은 완전히 허위다. 그러한 접촉은 단 한 번도 없었다"라고 못 박았다.

선수의 의사도 베식타시로 향하지 않고 있었다. 그는 "루카쿠는 베식타스로 이적할 의향이 전혀 없다. 이 문제와 관련해 제기된 모든 주장은 근거 없는 루머에 불과하다"라며 이적설을 종식시켰다.

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지난 시즌을 끝으로 세르겐 얄츤 감독이 팀을 떠나고, 빈첸초 이탈리아노 감독이 새로 부임하면서 오현규의 입지는 단숨에 불투명해졌다. 이탈리아노 감독이 오현규가 아닌 새로운 거물급 스트라이커를 원했기 때문이다. 오현규는 지난 시즌 겨울 이적시장에서 베식타시로 이적한 후 8골 4도움을 기록하면서 기대 이상의 활약을 해냈지만 이탈리아노 감독은 오현규를 높이 평가하지 않는 모양이었다.

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그에서 탈락한 대한민국 축구대표팀이 30일 새벽 인천국제공항을 통해 귀국했다. 오현규가 입국장을 나서고 있다. 인천공항=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.30/

루카쿠 이적설 이전에도 베식타시는 두산 블라호비치 영입을 추진했으나 불발됐고, 이후에도 거물급 스트라이커를 향한 구애를 멈추지 않고 있다. 하지만 베식타시와 이탈리아노 감독이 원하는 대로 상황이 흘러가지는 않고 있다. 블라호비치처럼 루카쿠 또한 베식타시 이적을 애초에 원하지 않는 중이다.

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베식타시가 튀르키예 명문이지만 페네르바체나 갈라타사라이와 비교해서는 명성이 떨어지며 유럽챔피언스리그(UCL)에 출전하지 못하는 점이 대형급 영입에 발목을 잡고 있는 흐름이다. 이런 분위기라면 베식타시는 다가오는 시즌에도 오현규를 계속 주전으로 기용할 수밖에 없다.