김지선 "막내딸 왕따 피해에 대안학교 전학, 시련 겪은 이유 있을 것"

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[스포츠조선 이우주 기자] 개그우먼 김지선이 막내딸의 왕따 피해를 고백했다.

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14일 유튜브 채널 'CGN'에서는 개그우먼 김지선이 출연했다.

4남매 엄마인 김지선은 자녀들에 대해 이야기하다 막내딸의 왕따 피해를 고백했다. 김지선은 "막내가 힘든 시기를 겪었다. 힘든 시기에 학교를 옮겼다. 대안학교로 옮긴 이유가 막내딸 때문인데 학교를 옮긴지 6개월 만에 코로나19가 터져서 학교 공부도 제대로 못했다. 그러다 보니 관계에 대해 정체가 온 거다. 가장 많이 배워야 하고 가장 많이 관계가 회복되어야 하는 시기에 그렇게 돼서 너무 힘들었다"며 "그렇게 상담을 받게 됐는데 그때 부모님이 먼저 와서 만나야 한다더라. 남편과 갔는데 애는 안 만나주시고 12주 동안 부모 상담이 됐다. 남편과 제 안에 갖고 있던 근본적인 쓴 뿌리를 회복시키더라"라고 밝혔다.

김지선은 "저는 제가 잘해야지만 사랑을 받는다 생각해서 남편에게 알게 모르게 눈치를 보고 있었다. 남편에게서 아버지의 모습이 투영돼서 아빠한테 잘 보여야 되고 잘해야 된다 생각했다. 그래서 남편이 조금이라도 기분이 안 좋으면 '나 때문인가? 내가 뭘 잘못했나?' 그렇게 된 거다"라며 "남편은 남편대로 남자로서 돈을 벌어줘야 하고 능력 있는 남편이 되어야 하고 가정을 아울러야 한다는 기준이 있었다. 남편은 남편의 모습대로 자기가 모자라다 싶으면 말은 안 하고 나는 '남편이 나한테 화가 났나?' 싶어 골이 깊어졌다. 서로 눈치를 보고 산 것"이라 밝혔다.

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상담을 통해 부부관계가 회복됐다는 김지선은 "딸 문제를 떠나서 부부가 회복되니까 너무 좋더라. 부부가 회복되니까 딸도 좋아졌다. 만약 넷째가 없었으면 남편과 제가 어떤 문제가 있었느니 몰랐을 거다. 가까워야 할 부부가 서로를 너무 몰랐다. 막내딸로 인해 그걸 알게 돼 너무 감사했다"고 밝혔다.

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김지선은 "그 이후로 막내 딸도 많이 힘들겠다 하는데 저는 분명히 우리 딸을 저희 집에 보낸 이유가 있을 거고 힘든 과정을 보낸 이유가 있을 거라 생각한다"며 "저는 우리 아이가 커서 본인과 똑 같은 힘든 과정을 겪고 있는 아이를 회복시킬 아이로 성장할 거라 생각한다. 우리 아이가 친구들 사이에 있었던 왕따 문제, 회복되지 못했던 관계 문제들이 있는데 똑같은 아픔을 겪고 있는 아이들을 너무 잘 알 거 아니냐. 그런 아이들에게 먼저 손 내밀어주면 아이들도 마음의 문의 열지 않겠냐"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com