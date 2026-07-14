한국전 승리 후 파티 벌어진 라커룸서 '나홀로 멍하니'…'충격 사망' 남아공 스타가 남긴 안타까운 마지막 모습

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출처=아프리카축구연맹 SNS

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[스포츠조선 윤진만 기자]2026년 북중미월드컵을 마치고 돌연 사망한 남아공 스타 제이든 아담스가 나홀로 조용히 앉아 있는 모습이 안타까움을 자아내고 있다.

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남아공 대표팀과 남아공 클럽 마멜로디 선다운스에서 활약하던 아담스는 12일(한국시각), 향년 25세로 갑작스레 세상을 떠났다. 남아공 경찰은 케이프타운 외곽 스콧셰클루프 지역의 한 주택에서 아담스의 시신을 발견한 후 수사에 착수했다고 밝혔다. 남아공 스포츠 예술-문화부 장관인 게이튼 맥켄지는 성명을 통해 "애덤스의 사망 소식을 접하고 깊은 충격과 슬픔에 잠겼다"며 "남아공 축구계는 가장 빛나는 젊은 재능을 잃었다. 그의 가족, 팀 동료, 수많은 팬과 함께 애도한다"라고 밝혔다.

불과 이달 초까지 월드컵 무대를 누빈 스타의 죽음에 전 세계 축구계는 큰 충격에 빠졌다. 아담스의 부친인 후아니토는 남아공 TV 'eNCA'와 인터뷰에서 가족들이 아담스의 부검 결과를 기다리고 있다고 말했다. 그는 "너무나 안타까운 죽음이다. 가족들은 이 사실을 받아들이기 위해 애쓰고 있다"라고 비통한 심경을 전했다. 아담스의 여자친구인 아퀴라는 아담스 사망 후 SNS에 아담스와 같이 찍은 사진을 올리고는. "당신은 가장 든든한 버팀목이자 최고의 친구였다. 당신의 사랑을 영원히 간직하겠다. 다시 만날 때까지 매일매일 당신이 그리울 것"이라고 하늘에 편지를 부쳤다.

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아담스는 남아공 대표 일원으로 월드컵 3경기에 모두 출전했다. 지난달 25일 멕시코 몬테레이에서 열린 대한민국과의 월드컵 조별리그 3차전에서 교체로 출전해 남아공의 1대0 깜짝 승리를 이끌었다. 남아공은 이날 승리로 사상 처음으로 32강 토너먼트에 진출했고, 한국은 조 3위로 충격 탈락했다. 남아공은 32강에서 캐나다에 패했다.

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하나 역사의 중심에 선 아담스는 경기 후 환호의 도가니로 돌변한 남아공 라커룸에서 멍하니 앉아있는 모습이 영상에 찍혔다. 동료 선수, 스태프들은 춤을 추고, 서로 포옹을 하며 승리를 만끽했다. 일각에선 대회를 앞두고 할머니를 여읜 아담스가 정신적으로 상당히 힘든 상태였을 것으로 추정하고 있다. 하지만 아담스는 한국전을 마치고 남아공 기자들과는 밝은 표정으로 인터뷰를 진행한 것으로 전해졌다. 남아공 일부 매체는 극단적 선택을 했다고 보도했지만, 남아공 경찰측은 수사가 끝날 때까지 추측을 삼가해달라고 당부했다.

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애덤스는 지난 2023년 동료 오슈윈 안드리스를 칼부림 사건으로 잃었다. 그는 지난 5월 마멜로디 유니폼을 입고 아프리카챔피언스리그 우승을 차지한 뒤 우승 메달을 안드리스에게 헌정했다.

지난 12일 잉글랜드와 노르웨이의 월드컵 8강전을 앞두고 경기장에선 아담스를 추모하는 묵념이 진행됐다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com