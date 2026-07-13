풍자, 33㎏ 감량 체감될 사진…등산복에 드러난 '확 달라진 슬림핏'

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[스포츠조선 김준석 기자] 유튜버 겸 방송인 풍자가 한층 날씬해진 몸매로 근황을 전했다.

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풍자는 13일 자신의 SNS에 별다른 설명 없이 여러 장의 사진을 게재하며 일상을 공개했다.

공개된 사진에는 커다란 배낭을 메고 산을 찾은 풍자의 모습이 담겼다.

웅장한 암벽을 배경으로 자연을 바라보는 모습부터 여유롭게 등산을 즐기는 모습까지 편안한 시간을 보내는 일상이 눈길을 끌었다.

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무엇보다 시선을 사로잡은 것은 확연히 달라진 몸매였다. 블랙 티셔츠와 등산 팬츠를 입은 풍자는 이전보다 한층 슬림해진 실루엣을 드러냈다.

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특히 옆모습에서도 군살이 빠진 라인과 한결 가벼워진 체형이 그대로 드러나 33㎏ 감량 효과를 실감케 했다.

풍자는 최근 33㎏을 감량한 사실을 공개하며 꾸준한 자기관리로 화제를 모았다. 이번 등산 사진 역시 이전과 확 달라진 비주얼을 보여주며 팬들의 관심을 모으고 있다.

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팬들은 "정말 많이 빠졌다", "건강해 보여 보기 좋다", "등산복 핏도 완전히 달라졌다", "꾸준한 관리의 결과가 느껴진다" 등의 반응을 보이며 응원을 보내고 있다.

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narusi@sportschosun.com