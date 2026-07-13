'아틀레티코 빠지고 2파전 압축' 리버풀 레전드 공격수 모하메드 살라, 사우디 알 힐랄 vs MLS 캔자스시티 영입 경쟁..'중동이냐, 미국이냐'

Mohamed Salah, smiles as he is greeted by fans upon the Egyptian national soccer team arrival at El-Alamein airport, 160 km (99 miles) west of Alexandria, Egypt, Friday, July 10, 2026.?(AP Photo)

Egypt's Mohamed Salah looks at the crowd from a bus as Egypt's national team is welcomed by fans at El Alamein International Airport upon its return from the 2026 FIFA World Cup, ahead of an official reception by President Abdel Fattah al-Sisi, in El Dabaa, Egypt, July 10, 2026. REUTERS/Mohamed Abdel Ghany

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[스포츠조선 노주환 기자]이집트 축구 스타 모하메드 살라의 새 클럽이 좁혀지고 있다. 2개 정도로 압축됐다고 한다. 사우디아라비아 빅클럽 알 힐랄과 MLS(메이저리그사커) 캔자스시티가 살라 영입을 강력하게 원하고 있다고 한다.

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유럽 매체 '365스코어스'는 13일 '모하메드 살라가 유럽을 넘어 사우디와 미국에서 관심을 받고 있다. 캔자스시티가 그를 원하고 있고, 알 힐랄의 경우 강하게 밀어붙이고 있다'면서 '이집트 레전드는 큰 결정을 앞두고 있다. 그에게 달렸다'고 보도했다.

이집트 국가대표 공격수인 살라는 최근 북중미월드컵 일정을 모두 마쳤다. 16강에서 만난 아르헨티나에 아쉽게 2대3으로 졌다. 살라는 이번 여름 이적시장에서 새로운 둥지를 찾아야 한다. 그는 지난 2025~2026시즌을 끝으로 9년 동안 몸담았던 EPL 리버풀과 작별했다. 총 442경기에 출전하며 통산 257골이라는 경이로운 득점을 기록했다. 지난 9시즌 동안 리버풀에 프리미어리그와 유럽챔피언스리그 등 다수의 메이저 대회 우승을 안겼다. 개인적으로는 프리미어리그 득점왕 3회, PFA 올해의 선수상 2회 등을 수상하며 구단 역대 최고의 레전드 반열에 올랐다. 살라는 리버풀 전 사령탑 아르네 슬롯 감독과 궁합이 잘 맞지 않았다. 지난 시즌 말미에는 감독의 전술과 전략을 두고 충돌하기도 했다. 살라는 이적료가 없는 FA(자유계약선수)로 풀렸고, 현재는 소속팀이 없다.

Egypt's Mohamed Salah appeals to the referee for a foul in the first half of a Round of 16 FIFA World Cup match against Argentina at Atlanta Stadium in Atlanta, Georgia, on Tuesday, July 7, 2026. Photo by Christian Brunskill/UPI

한때 이강인의 새로운 클럽으로 떠오른 아틀레티코 마드리드가 살라 영입을 추진했다가 높은 주급 때문에 사실상 무산됐다. 살라는 지난 시즌 리버풀에서 가장 높은 주급 35만파운드(기본급)를 받았다. EPL 전체에서도 엘링 홀란(맨체스터 시티) 다음으로 높은 주급이었다.

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살라의 이런 높은 주급을 맞춰줄 수 있는 클럽은 매우 제한적이다. 이런 가운데 사우디 부자 클럽 알 힐랄은 지속적으로 살라에게 관심을 보여왔다. 알 힐랄은 살라의 주급을 맞춰줄 구단 재정이 된다. 캔자스시티도 빅스타가 필요한 상황이다. MLS 내 경쟁 클럽들은 유럽 출신 레전드를 속속 영입하고 있다. 이번 여름에 시카고 파이어는 폴란드 국가대표 출신 '득점 머신' 레반도프스키를 영입했다.

(260708) -- ATLANTA, July 8, 2026 (Xinhua) -- Mohamed Salah of Egypt competes during the round of 16 match between Argentina and Egypt at the 2026 FIFA World Cup at Atlanta Stadium in Atlanta, the United States, July 7, 2026. (Xinhua/Chen Yichen)

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살라의 최종 결정에 관심이 모아지고 있다. 휴가 중인 살라의 결정이 그리 오래 걸리지 않을 것이라는 전망이 있다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com