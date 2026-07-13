고영욱 "유재석, 욕심이 끝이 없구나"...AV배우 발언에 선배들 저격까지

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[스포츠조선 조민정 기자] 그룹 룰라 출신 고영욱이 방송인 유재석과 신동엽을 겨냥한 듯한 글을 연이어 올리며 또다시 논란의 중심에 섰다.

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고영욱은 지난 12일 자신의 X(구 트위터)에 "이리도 방송이 좋을까... 얼마나 더 부자가 돼야 만족하려나... 욕심이 끝이 없구나..."라는 글과 함께 MBC 예능 프로그램 '놀면 뭐하니?' 방송 화면을 캡처해 게재했다.

공개된 사진에는 유재석을 비롯해 하하, 주우재가 출연 중인 장면이 담겼다. 온라인에서는 해당 게시물이 유재석을 겨냥한 것이 아니냐는 해석이 이어졌다.

하루 전인 11일에도 고영욱은 신동엽을 언급하는 글을 남기기도 했다. 그는 KBS 2TV '불후의 명곡' 방송 화면을 캡처한 뒤 "TV를 돌리다가 '불후의 명곡'이 아직도 한다는 사실이 놀라웠다"며 "술 마시랴 방송하랴 체력이 대단한 것 같다"고 적었다. 이어 "동물농장을 보면 눈이 항상 풀려 있는 것 같더라"는 표현까지 덧붙이며 신동엽을 향한 비꼬는 듯한 발언을 이어갔다.

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뿐만이 아니다. 최근 고영욱은 방송 활동 중인 연예인들을 겨냥한 글을 잇달아 게시하는 모습. 같은 날에는 "한국에서는 직업을 구하기 힘들 것 같으니 일본 남자 AV 배우가 부족하다는 말을 어디선가 본 것 같다. 법적으로 가능하다면"이라는 글까지 올려 또 다른 논란을 불러왔다.

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고영욱은 1994년 그룹 룰라 멤버로 데뷔해 큰 인기를 얻었지만 이후 미성년자를 상대로 한 성범죄 혐의로 실형을 선고받으며 연예계에서 퇴출됐다.

그는 2010년부터 2012년까지 미성년자 3명을 상대로 성폭행 및 강제추행을 저지른 혐의로 기소됐으며 2013년 대법원에서 징역 2년 6개월을 확정받았다. 이후 2015년 만기 출소했고 신상정보 공개와 위치추적 전자장치 부착 명령도 함께 받았다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com