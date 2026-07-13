'지니어스' 장동민, 특허 또 통했다…친환경 기술 개발 화제

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[스포츠조선 이지현 기자] '지니어스'라는 수식어로 불려온 방송인 장동민이 또 하나의 친환경 기술을 개발해 특허를 취득했다. 예능에서 번뜩이는 두뇌와 아이디어를 인정받았던 그가 친환경 기술 개발과 특허 사업에서도 결실을 맺으며 또 다른 능력을 입증했다.

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13일 업계에 따르면 장동민이 대표이사를 맡고 있는 친환경 기술 개발업체 푸른하늘은 용기 생산업체 남양매직과 함께 '페트병 스크류 주입구 경량화 기술'을 공동 개발하고, 동원F&B와 친환경 용기 도입 확대를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

이번에 공개한 기술 '에코링(Eco Ring)'은 페트병의 밀봉 성능과 용기 강도는 그대로 유지하면서 병 입구 구조를 경량화해 플라스틱 사용량을 줄이는 기술이다. 페트병 한 개당 약 1.5g의 플라스틱을 절감할 수 있으며, 기존 생산설비를 변경하지 않고도 적용할 수 있는 것이 특징이다. 같은 양의 원료로 생산량도 약 10% 늘릴 수 있다는 설명이다.

장동민은 "푸른하늘과 남양매직이 공동 개발한 기술로 기존 생산 시스템과 호환되면서 페트병 포장재를 경량화하는 데 초점을 맞췄다"며 "기존 설비를 유지하면서 플라스틱 사용량을 줄이는 것이 가장 큰 목적"이라고 밝혔다.

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이어 "현재 동원참치액과 카놀라유 등을 담는 용기에 이미 기술이 적용돼 판매되고 있다"며 "플라스틱 사용량과 생산 원가를 함께 줄일 수 있는 기술인 만큼 적용 범위를 더욱 확대해 나갈 계획"이라고 전했다.

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한편 장동민은 그동안 방송에서도 남다른 두뇌 회전으로 주목받아 왔다. tvN '더 지니어스' 시리즈와 '소사이어티 게임' 등 각종 두뇌 서바이벌 프로그램에서 뛰어난 전략과 순발력을 보여주며 '지니어스', '브레인 캐릭터'라는 이미지를 굳혔다. 단순한 예능감을 넘어 논리력과 문제 해결 능력을 인정받으며 개그맨 이상의 캐릭터를 구축했다.

그런 장동민의 아이디어는 방송 밖에서도 이어졌다. 그는 생활 속 불편함과 환경 문제를 해결하기 위한 기술 개발에 꾸준히 관심을 가져왔고, 친환경 기술 개발업체 푸른하늘을 설립해 직접 대표이사를 맡고 있다.

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특히 페트병 뚜껑을 열면 라벨이 함께 분리되는 '페트 원터치 제거식 용기 포장지' 기술을 개발해 특허를 확보하며 화제를 모았다. 재활용 과정에서 소비자가 별도로 라벨을 떼어내야 하는 번거로움을 줄인 기술로, 친환경 아이디어를 실제 특허와 사업으로 연결했다. 이번 '에코링' 기술 역시 기존 생산라인을 그대로 활용하면서 플라스틱 사용량을 줄일 수 있다는 점에서 상용성과 친환경성을 모두 갖춘 기술로 평가받고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com