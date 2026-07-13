조혜련, 2살 연하 재혼 ♥남편과 손 꼭 잡고 데이트 "아직도 신혼 같네"

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[스포츠조선 조민정 기자] 방송인 조혜련이 재혼한 남편과의 달달한 일상을 공개하며 변함없는 애정을 드러냈다.

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조혜련은 12일 자신의 SNS에 "배우 이서주가 몰래 찍은 영상"이라는 글과 함께 짧은 영상을 게재했다.

공개된 영상에는 밤거리를 나란히 걸어가는 조혜련 부부의 뒷모습이 담겼다. 조혜련은 남편과 손을 꼭 잡은 채 편안하게 거리를 걸었고 서로의 보폭을 맞추며 다정한 분위기를 자아냈다. 영상에는 "부부의 뒷모습"이라는 자막까지 더해져 훈훈함을 더했다.

이를 본 팬들은 "사랑스럽다", "뒷모습만 봐도 설렌다", "키 차이가 너무 보기 좋다", "아직도 손잡고 다니는 모습이 부럽다", "사귀는 커플인 줄 알았다", "앞모습도 보여달라" 등의 반응을 보이며 응원을 보냈다.

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조혜련은 2014년 두 살 연하의 사업가와 재혼했다. 남편은 공연 제작자로 조혜련의 공연과 활동을 든든하게 지원하고 있다. 조혜련은 연극 '사랑해 엄마'를 통해 관객들과 만나고 있다. 해당 공연은 가족과 부모의 사랑을 주제로 한 작품으로 남편이 제작에 참여하며 함께 호흡을 맞추고 있는 것으로 알려졌다.

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한편 조혜련은 예능과 공연, 유튜브 등 다양한 분야에서 활발한 활동을 이어가며 팬들과 꾸준히 소통하고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com