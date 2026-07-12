이시영, 여행 중에도 멈추지 않는 '강박적 자기관리'..."아침·저녁 미친듯이 뜀"

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 이시영이 태국 방콕 여행 중에도 멈추지 않는 자기관리 근황을 공개했다.

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이시영은 12일 자신의 SNS를 통해 "방콕에 이러려고 온 건 아니었는데. 어쩌다 보니 아침, 저녁으로 미친 듯이 뜀. 풀 마라톤 두 번 뛰었다"라면서 영상을 게재했다.

영상 속에는 호텔 헬스장에서 러닝머신 위를 쉼 없이 달리고 있는 이시영의 모습이 담겼다. 민소매 튜브톱에 레깅스를 착용한 채 달리고 있는 이시영. 이 과정에서 꾸준한 운동으로 다져진 탄탄한 복근과 군살 하나 없는 몸매를 드러내 시선을 사로잡았다.

이시영의 이 같은 모습이 놀라운 이유는 바로 여행으로 떠난 방콕에서도 운동 루틴을 거르지 않은 점이었다. 여행지에서도 아침과 저녁마다 러닝을 이어가는 남다른 자기관리로 감탄을 자아냈다.

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특히 이시영은 계속되는 러닝으로 인해 얼굴이 빨개지고 다소 지친 듯한 표정에도 속도를 늦추지 않고 끝까지 러닝을 이어가 놀라움을 자아냈다. 그는 "방콕에서 진짜 매일 뛰었다. 진짜 미친 듯이 뛰었다. 마라톤 나가냐고"라면 운동에 푹 빠진 여행 일상을 전했다. 그러면서 "너무 좋은 추억 고맙다"라고 덧붙였다.

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한편, 이시영은 2017년 9세 연상의 사업가와 결혼해 아들을 얻었으나 결혼 8년 만에 이혼했다. 이후 냉동 보관 중이던 배아를 이식해 둘째를 임신, 출산 소식을 전했다.

anjee85@sportschosun.com