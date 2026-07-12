지예은, "김종국 전여친 메이크업했다" 당당...'김희선 닮은꼴' 90년대 소환 (런닝맨)

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 지예은이 1990년대 감성을 완벽 재현하며 '런닝맨'에서 뜻밖의 레트로 매력을 발산했다.

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12일 방송된 SBS '런닝맨'에서는 '이 기억의 끝을 잡고' 레이스가 펼쳐진 가운데 송은이와 조혜련이 게스트로 출연했다.

이날 멤버들은 1995년 콘셉트에 맞춰 당시 유행했던 의상과 메이크업을 선보이며 추억 여행에 나섰다. 멤버들은 서로의 스타일을 비교하며 '그 시절 고증'에 몰입했고, 그중 가장 눈길을 끈 주인공은 지예은이었다.

지예은은 1990년대 톱스타 분위기를 살린 스타일링을 선보이며 "저 김희선이다"라고 너스레를 떨었다. 이를 본 조혜련은 "옛날에 '미스터Q' 느낌이 난다"며 반가운 반응을 보였다.

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특히 실제로 드라마 '미스터Q'에 출연했던 조혜련은 지예은을 향해 "무슨 일이 있었길래 얼굴이 이렇게 안 됐냐. 희선아"라고 농담을 던져 현장을 웃음바다로 만들었다.

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유재석 역시 지예은의 강렬한 춘장립 메이크업을 보고 "메이크업 고증을 잘했다"고 칭찬했다.

당시 한 살이었던 지예은은 1990년대 대표 메이크업인 춘장립을 완벽하게 소화하며 "우리 엄마 화장이다. 종국 선배님 옛날 여자친구 화장이다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

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이에 하하는 "오늘 밤 줄리아나 뛰어갈 뻔했다"며 당시 유행을 떠올려 X세대의 향수를 자극했다.

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shyun@sportschosun.com