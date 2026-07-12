'16kg 감량' 한혜연, 한강 러닝 중 포착된 '44kg 실물'...몰라보게 마른 몸 깜짝

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[스포츠조선 김수현기자] 스타일리스트 한혜연이 한강 러닝으로 건강한 일상을 공개했다.

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한혜연은 지난 11일 "오늘도 건강하게 한 달 수명 연장"이라는 글과 함께 운동을 마친 사진을 게재했다.

그는 운동 후 한층 생기 넘치는 얼굴로 건강한 매력을 드러냈다.

이어 "배코치님 입회하에 토요런 클리어~ 새로 오신 여러분 격하게 welcome"이라는 글을 덧붙이며 자신이 속한 한강 러닝 크루와 함께 즐겁게 달리는 근황도 전했다.

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코치가 함께하는 러닝 크루에서 꾸준히 운동을 이어가는 모습은 그의 러닝에 대한 남다른 애정을 보여준다.

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특히 최근 체중 관리에 성공한 것으로 알려진 방송인 박지윤도 러닝 크루에서 함께 포착돼 관심을 모았다.

앞서 한혜연은 꾸준한 다이어트를 통해 총 16kg 감량에 성공했다고 밝혀 큰 화제를 모은 바 있다. 감량 이후에도 요요 없이 체중을 유지하며 철저한 자기관리 일상을 이어가고 있다.

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특히 최근에는 44kg대 몸무게를 유지 중인 것으로 알려져 많은 이들의 놀라움을 자아냈다. 한혜연은 초절식 식단과 운동을 병행하며 체중 관리에 힘쓰고 있으며, 건강한 생활 습관을 통해 달라진 몸매를 유지하고 있는 것으로 전해졌다.

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한편 한혜연은 방송과 SNS를 통해 패션, 뷰티, 라이프스타일 콘텐츠를 꾸준히 선보이며 팬들과 활발한 소통을 이어가고 있다.

shyun@sportschosun.com