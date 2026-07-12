‘박성광♥’ 이솔이, 여성암 얼마나 심각하기에..“6개월 더 살아”

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[스포츠조선 박아람 기자] 암 투병 사실을 고백했던 코미디언 박성광의 아내 이솔이가 근황을 전했다.

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이솔이는 지난 12일 개인 계정에 "여러분..! 저 얼마 전 추적검진을 다녀왔어요..!! 저희끼리는 '6개월의 삶을 연장해주는 검사'라고 표현할 만큼 아주 중요한 검진이랍니다"라는 글과 함께 영상을 공개했다.

공개된 영상에는 혈액검사를 위해 채혈을 받는 이솔이의 모습이 담겼다.

그는 주삿바늘이 들어가자 눈을 질끈 감으며 긴장한 모습을 보였다.

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이솔이는 "이번에는 혈액검사와 뼈 스캔, 흉복부 CT까지 하루 종일 여러 검사를 받고 왔다"며 "검진을 앞두면 늘 불안한 마음이 커져 지난 시간을 하나씩 되돌아보게 된다. '그건 먹지 말걸' 하는 후회도 하고, '이건 정말 잘했다'며 안심하기도 한다"고 털어놨다.

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이어 "무엇보다 건강을 위해 가장 오래 머무는 집 안 환경을 관리하는 것이 중요하다고 생각한다"며 "예전에는 가격이나 디자인만 비교해 제품을 구매했다면, 이제는 어떤 과정을 거쳐 만들어졌는지까지 꼼꼼히 살펴보는 소비 습관이 생겼다"고 전했다.

또 "특히 화학 성분으로 인한 여성호르몬 교란에 민감한 몸이라 스스로를 지키기 위해 더욱 신중하게 선택한다"며 "욕실에도 플라스틱 제품은 최대한 두지 않고, 세정용품부터 수건까지 유해 물질 걱정이 적고 무형광 인증을 받은 제품을 오래 찾아 사용하고 있다"고 덧붙였다.

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한편 이솔이는 2020년 8월 코미디언 박성광과 결혼했다. 지난해에는 3년 전 여성암 진단을 받아 항암 치료를 받았던 사실을 직접 고백해 많은 이들의 응원을 받았다.

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tokkig@sportschosun.com