이동욱, “아내가 내 돈 다 써도 돼. 그만큼 있어” 재력 과시..1등 신랑감 등극 (도깨비)

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 이동욱이 자신이 생각하는 이상형과 연애관을 솔직하게 밝혀 눈길을 끌었다.

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지난 11일 방송된 tvN '도깨비 10주년 여행'에서는 드라마 '도깨비' 출연진인 공유, 이동욱, 김고은, 유인나, 김병철, 이엘, 박경혜가 함께 명장면을 돌아보며 추억을 나눴다.

이날 게임에서는 극 중 지은탁(김고은)이 김신(공유)에게 "현모양처, 섹시, 전문직 중 어떤 스타일이 좋냐"고 묻는 장면이 문제로 출제됐다.

대사를 맞힌 뒤 실제 취향을 묻는 질문이 이어졌고, 이동욱은 "저는 전문직인 사람이 좋다"며 "직업 자체보다도 자신의 일에 애정을 갖고 열심히 몰두할 수 있는 사람이 매력적이라고 생각한다"고 말했다.

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이에 유인나는 "자기 일은 있지만 수입이 거의 없는 사람과, 경제적으로는 여유롭지만 특별한 직업은 없는 사람 중 누구를 선택하겠냐"고 질문을 던졌다.

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이동욱은 망설임 없이 "돈은 중요하지 않다"고 답했고, 유인나가 "상대가 계속 오빠 돈을 계속 갖다 쓴다면?"고 다시 묻자 "괜찮다. 그 만큼 있다"고 말해 출연진의 감탄을 자아냈다.

이를 들은 유인나는 "멋있다"고 반응했고 현장은 웃음으로 가득 찼다.

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반면 공유는 이상형으로 '현모양처'를 꼽았고, 김병철은 고민도 없이 "섹시"라고 답해 폭소를 안겼다. 세 사람의 선택이 모두 달랐다는 사실에 유인나는 놀라움을 드러냈고, 이동욱은 "다 안 겹쳐서 다행"이라고 재치 있게 받아쳐 분위기를 더욱 유쾌하게 만들었다.

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tokkig@sportschosun.com